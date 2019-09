Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 октомври 2019 година

1 октомври

Изпълнения на ансамбъл „Полихармоник“ с диригент Александър Шнайдер и „Оркестра Хисторична“, дирижиран от Мартина Пастушка

3.00 часа - Йохан Кунау (1660-1722), Tristis est anima mea („Тъжна е душата ми“). Изпълнява ансамбъл „Полхармоник“ с диригент Александер Шнайдер.

3.06 часа - Андреас Хамершмит (1611/2-1675), Vom Leiden Christi. („За страданията Христови“). Изпълняват ансамбъл „Полхармоник“ с диригент Александер Шнайдер и „Оркестра Хисторична“ с диригент Мартина Пастушка.

3.11 часа - Йохан Розенмюлер (ок.1619-1684), Дванадесета соната за пет лъкови инструменти. Изпълнява „Оркестра Хисторична“ с диригент Мартина Пастушка.

3.17 часа - Андреас Хамершмит (1611/2-1675), O Domine Jesu Christe („O, Господи Иисусе Христе“)

3.23 часа - Дитрих Букстехуде (ок.1637-1707), Herzlich lieb hab ich dich, o Herr („Сърдечно те обичах, Господи“) BuxWV.41.

3.41 часа - Дитрих Букстехуде (ок.1637-1707), Membra Jesu nostri (Частите на тялото Христово), седем кантати за страстната седмица BuxWV.75. Изпълняват „Ансамбъл Полхармоник“ с диригент Александер Шнайдер и „Оркестра Хисторична“ с диригент Мартина Пастушка.

4.41 часа - Анджей Пануфник (1914-1991), Струнен квартет № 2 „Послания“. Изпълнява Силезиански квартет.



2 октомври

Свири Оркестърът на Романска Швейцария с диригент Густаво Химено

3.00 часа - Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“ по едноименната трагедия на Шекспир

3.22 часа - Бела Барток (1881-1945), Концерт за пиано №2 в сол мажор. Солист Франсоа-Фредерик Гай

3.50 часа - Пьотр Илич Чайковски (1840-1893) Симфонична фантазия „Буря“, опус 18

4.16 часа - Бела Барток (1881-1945), Сита из балета „Чудният мандарин“.

4.35 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Selig ist der Mann, BWV 57. Изпълнява ансамбъл „Ил Джардино Армонико“ с диригент Джовани Антонини.



3 октомври

Свири симфоничният оркестър на Румънското национално радио. Диригент – Румон Гамба

3.00 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, опус 77. Солист – Кристина Ангелеску

3.39 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Анданте из соната за цигулка №2 в ла минор, BWV 1003. Изпълнява Кристина Ангелеску

3.43 часа - Едвард Григ (1857-1934), Вариации „Енигма“, опус 36

4.13 часа - Антонио Вивалди (1678-1741), Nisi Dominus (Псалм 127) за глас и оркестър. Изпълняват: Мату Уайт (контратенор) и ансамбъл Arte dei Suonatori с диригент Едуардо Лопес Банцо

4.34 часа - Клод Дебюси (1862-1918), Струнен квартет в сол минор, опус 10. Изпълнява струнен квартет „Тилев“



4 октомври

Изпълнения на Оркестъра на Романска Швейцария. Диригент Джонатан Нот

3.00 часа - Антон Веберн (1883-1945), Шест пиеси за камерен оркестър, опус 6

3.14 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Двоен концерт за цигулка и виолончело в ла минор, опус 102. Солисти: Светлин Русев (цигулка) и Пабло Фернандес (виолончело)

3.51 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония №1 в до минор, опус 6

4.43 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Увертюра и музика из балета „Прометей“, опус 43. Изпълнява Концертен оркестър при Датското радио. Диригент Хару Койвула



5 октомври

Свири Оркестърът на Романска Швейцария. Диригент – Джонатан Нот

3.00 часа - Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Концерт за цигулка и оркестър в ми минор, опус 64. Солист – Аяна Цуджи

3.29 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Гавот и Рондо из Партита №3 в ми мажор. Изпълнява Аяна Цуджи

3.33 часа - Густав Малер (1860-1911), Симфония №6 в ла минор

4.56 часа - Карл Нилсен (1865-1931), Irmelin Rose из 5 Песни по поеми на Якобсен, опус 4 (1891). Изпълняват Матиас Ермедал (тенор) и Андерс Килстром (пиано)



6 октомври

Свири пианистът Ларс Вогт

3.00 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Четири импромтюта, опус 90

3.27 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750) Вариации „Голдберг“, BWV 988

4.37 часа - Лудвиг Норман (1831-1885), Струнен квартет, опус 20 в ми мажор. Изпълнява квартет „Бервалд“



7 октомври

Изпълнения на Регула Мулеман (сопрано) и Татяна Коршунская (пиано)

3.00 часа - Александър Цемлински (1871-1942), Песенни валсове, опус 6

03.10 часа - Рихард Щраус (1864-1949), 9 Песни

3.33 часа - Паул Хиндемит (1895-1963), Lustige Lieder in Aargauer Mundart (Весели песни на швейцарско немски аргау-диалект)

3.41 часа - Хуго Волф (1860-1903), Фрагменти из „Италиански песенен сборник“ (по текстове на Паул Хейзе)

4.03 часа - Едуард Щраус (1835-1916), All mein' Gedanken (Всички мои мисли) - №1 из опус 21

4.05 часа - Морис Равел (1875-1937), Là-bas vers l' église (Там, към църквата)

4.06 часа - Франсис Пуленк (1899-1963), La Reine de coeur (Кралицата на сърцата)

4.09 часа - Хуго Волф (1860-1903), Струнен квартет в ре минор. Изпълнява Люблянски струнен квартет

4.55 часа - Франц Шуберт (1797-1828), „Пъстървата“, транскрипция за пиано на Ференц Лист. Изпълнява Симон Трпчески.



8 октомври

Изпълнения на Sebastian String Quartet

3.00 часа - Томислав Ухлик (1956), Astor, tango istriano

3.05 - часа Херник Горецки (1933-2010), Струнен квартет №1, опус 62 Already it is Dusk (Вече е здрач)

3.21 часа - Франо Парац (1948), Струнен квартет

3.40 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет №13 в си бемол мажор, опус 130

4.18 часа - Крсто Одак (1888-1965), Адриатическа симфония, опус 36. Изпълнява Симфоничният оркестър на Хърватското радио и телевизия. Диригент Балдо Подич

4.51 часа - Емил Косето (1918-2006), 2 танца из кантатата Zeleni Jura (Зеленият Джордж). Изпълнява на пиано Павица Гвоздиц



9 октомври

Изпълнения на Енрико Баяно (клавесин)

3.00 часа - Джовани де Маск(1550-1614), Три пиеси

3.10 часа - Асканио Майоне (1565 - 1627), Втора токата – Канцона Франчезе

3.17 часа - Джовани-Мария Трибачи (1575-1647), Три пиеси

3.25 часа - Джироломо Фрескобалди (1583-1643), Три пиеси

3.43 часа - Джироломо Фрескобалди (1583-1643), Четири пиеси

3.58 часа - Грегорио Строци (1615-1687), Пет пиеси

4.12 часа - Джовани Салватори (? - 1688), Три пиеси

4.21 часа - Алесандро Скарлати (1660-1725), Partite Sopra Follia

4.28 часа - Джироломо Фрескобалди (1583-1643), Трета Канцона

4.33 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония №60 в до мажор „Разсеяният“. Изпълнява Филхармоничен оркестър от Осло с диригент Андрей Борейко.



10 октомври

Изпълнения на Жозеф-Рамон Олив (баритон) и Иън Тиндейл (пиано)

3.00 часа - Ерих Волфганг Корнголд (1897-1957), Lieder des Abschieds (Песни за сбогом), опус 14

3.15 часа - Франц Шуберт (1797-1828), 5 песни

3.33 часа - Ракел Гарсиа-Томас (1984), Chansons trouvees (Намерени песни)

3.42 часа - Густав Малер (1860-1911), „Песни на странстващия калфа“

3.59 часа - Рихард Щраус (1864-1949), 4 песни

4.10 часа - Едуард Толдра (1895-1962), Vinyes verdes vora el mar

4.12 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Allerseelen („Задушница“ - из цикъла 4 последни песни, опус 10)

4.16 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Струнен квартет в сол мажор, D.887 Изпълнява квартет „Албан Берг“ в състав: Гюнтер Рихлер (цигулка), Герхард Шютц (цигулка), Томас Какушка (виола) и Валентин Ербен (виолончело).



11 октомври

3.00 часа - Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), „Годишните времена“, опус 37 б. Изпълнява на пиано Едуард Кунц

3.46 часа - Джордже Енеску (1881-1955), Сюита за пиано №2 в ре мажор. Изпълнява Катинка Нистор

3.54 часа - Ливиу Стирбу (1953), Фрагменти из Концерт за пиано. Аранжимент и солист Ливица Стирбу-Соколов

4.01 часа - Морис Равел (1875-1937), „Гаспар на нощта“. Изпълнява Едуард Кунц

4.24 часа - Доменико Скарлати (1685-1757), Соната за клавесин в ре минор, K 141. Изпълнява на пиано Едуард Кунц

4.27 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), Струнен квартет №14 в ла бемол мажор, опус 105. Изпълнява чешки струнен квартет „Щамиц“.



12 октомври

„Така правят всички жени“ – опера в две действия от Волфганг Амадеус Моцарт (1756 – 1791) по либрето на Лоренцо Да Понте. Изпълняват: Юлия Грютер (сопрано) , Изабел Чарнецки (сопрано), Ксиаоке Ху (тенор), Растислав Лалински (баритон), Илия Степъл (сопрано), Юстус Сийгър (баритон); Хорът на Швейцарската телевизия и радио (хормайстор Донато Сиво) и Оркестърът на Романска Швейцария. Диригент – Маркус Пошнер

3.00 часа - Първо действие на операта

4.12 часа - Второ действие на операта



13 октомври

Свири Оркестърът на Романска Швейцария. Диригент – Давид Авкам

3.00 часа - Лудвиг ван Бетовен (1779-1827), Концерт за пиано и оркестър №3 в до минор, опус 37. Солист Салим Ашкар

3.38 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Träumerei (Мечтание) из „Детски сцени“, опус 15. Изпълнява Салим Ашкар

3.42 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония №7 в до мажор, опус 60 „Ленинградска“.



14 октомври

Свири Оркестърът на Романска Швейцария. Диригент – Жереми Рорер

3.00 часа - Дьорд Лигети (1923 – 2006), Концерт за цигулка и оркестър. Солист – Аугустин Хаделих

3.31 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сарабанда из Партита №2 в ре минор. Изпълнява Аугустин Хаделих

3.36 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Три хорала, оркестрация на Оторино Респиги

3.48 часа - Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Симфония №3 в ла минор, опус 56 „Шотландска“.

4.29 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Herz und Mund und Tat und Leben – Кантата BWV 147. Изпълнява Камерен оркестър The Sixteen при Нидерландското радио. Диригент Тон Коопман.



15 октомври

3.00 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Клавирно трио №2 във фа мажор, опус 80. Изпълнява трио „Кунгсбака“

3.28 часа - Клара Шуман (1819-1896), Три романса за цигулка и пиано, опус 22. Изпълняват Малин Броман (цигулка) и Саймон Крофърд-Филипс (пиано)

3.40 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Клавирно трио №3 в сол минор, опус 110. Изпълнява трио „Кунгсбака“

4.07 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Етюд №4 Innig из Шест канонични етюди, опус 56. Изпълнява трио „Кунгсбака“

4.11 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Концерт за пиано №2 в си бемол мажор, опус 83. Изпълнява Роналд Броутигам с Филхармоничния оркестър на Нидерландското радио. Диригент – Бернхард Клее.