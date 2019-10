Лора Чаплин участва в благотворителен проект на българската цигуларка Милкана Шлосер и Caritas във Виена

На 2-и октомври във виенския театър “Акцент“ ще се проведе благотворителна вечер, посветена на 130-годишнината от рождението на Чарли Чаплин. Почетен гост на събитието ще бъде внучката на великия актьор Лора Чаплин, която е художничка и ще предостави в рамките на проекта своя картина за продажба в сътрудничество с известната австрийска аукционна къща Dorotheum. Лора Чаплин ще представи с автограф и своята авторска книга, озаглавена “Смехът е първата стъпка към щастието“, а по време на галавечерта ще разкаже за именития си дядо и неговата мисия да популяризира хумора в нашия живот. В музикалната част на вечерта, изпълнена с импровизация и емоции, ще се изявят джаз певицата Милица Гладнишка в дует с джаз пианиста Васил Спасов и ансамбъл The Freestyle Orchestra – формация, в която младите изпълнители съчетават инструментална музика с елементи от цирка, танца, акробатиката и театъра. Част от постъпленията на благотворителната гала ще бъдат дарени на фонд Caritas #wirtun.

Организатор на събитието е австрийското сдружение VENIA, чийто управляващ директор е българката Милкана Шлосер. Тя е цигуларка с дългогодишни изяви в Австрия, а през 2014 г. основава “Venia Audition Academy and Promotion“ за насърчаване на млади артисти. Сдружението представя собствен концертен цикъл - “Young Masters“ и организира международния конкурс “Venia Young Masters Competition“, като си поставя за цел чрез силата на музиката и изкуството да подпомага младите таланти в постигането на тяхната визия за един по- щастлив свят.

“Още като дете харесвах филмите на Чарли Чаплин - за мен те винаги са били символ на вечните човешки стойности, на любовта, на жеста да подпомогнеш човек в беда, дори ти самият да нямаш достатъчно средства. Един от любимите ми негови образи е този на Скитника. Никак не е лесно да се изразяват емоции и чувства без думи, както прави Чарли Чаплин като една от най- видните личности от ерата на нямото кино! Преди една година имах шанса да се запозная в Австрия случайно с внучката на Чаплин – Лора Чаплин, която е художничка. Първоначално идеята беше да представя нейна изложба във Виена, но по-късно видях, че през 2019 е юбилейната 130-годишнина от рождението на Чарли Чаплин. Отдавна имах желанието да организирам благотворителна гала и реших да съчетая двете събития, а в последствие елементите на цялата концепция се съчетаха от само себе си. Самият Чаплин като дете е израснал в сиропиталище, бил е много беден, но винаги е имал вярата, че ще стане голям артист. Това съвпада и с моето мото – да си поставяш цели и да вярваш, че можеш да постигнеш мечтите си. Когато вече е богат и известен, Чарли Чаплин винаги е правил дарения за различни институции, помагал е на свои приятели и колеги артисти. Реших да се обърна към организацията Caritas в Австрия, за да изберем благотворителна кауза, на която да посветим нашата гала вечер. Caritas предложиха да подпомогнем техния фонд “Frauen in Not“ – в превод “Жени в нужда“. Този фонд се подкрепя от съпругата на президента на Австрия Г-жа Дорис Шмидауер , която е посланик на акцията #wirtun.Всички наши партньори и участници в програмата веднага оцениха идеята и посланията и се присъединиха с удоволствие, като самата Лора Чаплин предоставя картина, която ще продадем на търг на сцената. Избрах театър “Akzent“ в центъра на Виена за място, където да се проведе събитието, защото считам, че театралната атмосфера е най-подходяща за случая и тук магията се случва. Формацията The Freestyle Orchestra, която поканих като участници, включва 9 души музиканти от няколко националности. Те свирят на различни инструменти и са едновременно акробати, танцьори и правят наистина чудесно шоу. Те ще представят три произведения – вариации върху “Циганката “ на Равел, творба от Корели и „Танго“ от Пиацола. Милица Гладнишка ще изпълни песента “Smile“ по музика на Чарли Чаплин от филма “Модерни времена“, както и джазови композиции, между които и джазиран вариант на “Хабанера“ от Кармен. В реализацията на този конкретен проект, както и за всички останали мои инициативи, ми помага моят брат, пианистът Николай Петков. Получих съдействие и от Българския културен институт във Виена “Дом Витгенщайн“ и “EUNIC Austria“. Създаденото от мен сдружение също ще дари част от приходите от музикалната гала на Caritas #wirtun. Считам, че в живота трябва да сме благодарни за това, което сме постигнали, да не забравяме кой ни е подкрепял в нашия път и ние от своя страна да помагаме според своите възможности. Аз самата съм получавала помощ в различни ситуации и в Австрия, и в България. Смятам, че всички мои проекти са взаимно свързани и са подчинени на идеята чрез изкуството и музиката да направим света по-добър и справедлив“, сподели Милкана Шлосер за рубриката „Кутия на доброто“ в предаването за музикално-сценични изкуства „Каста дива“.