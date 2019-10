Гласове и лица от СО на БНР – Галина Койчева

В първата петъчна вечер на месец октомври предаването „Български изпълнители“ ще запознае почитателите на класическата музика с личността и изкуството на концертмайстора на националния ни радиооркестър – цигуларката Галина Койчева. Родена през 1981 година във Варна, пътят на музикалното ѝ израстване преминава през музикалното училище „Добри Христов“ в родния ѝ град, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София и в майсторските класове на Минчо Минчев, Ифра Нийман, Кеворк Мардиросян и Андраш Киш. Нейният безспорен изпълнителски талант получава заслужено признание. Тя е лауреат на престижни конкурси като „Светослав Обретенов“, „Добрин Петков“, „Панчо Владигеров“ и „Musicians of the new millennium“. Като концертиращ изпълнител Галина Койчева е солист на редица български оркестри като Варненската, Шуменската и Бургаската филхармония, Добричкия камерен оркестър, Оркестъра на Класик ФМ радио, симфоничните оркестри на Пазарджик, Сливен и на БНР, както и на Фестивалния оркестър от Токио. В областта на камерната музика се изявява като член на Арт формация „Лот Лориен“ (1999-2010), с която гастролира в редица страни в Европа и Азия и издава четири албума, а от 2005 до момента е член на трио „Арденца“, с което през 2009 става лауреат на приза „Кристална лира“. Кариерата ѝ на концертмайстор започва още през 2004 година в „Junge Donaub Philharmony“ (Германия), а от 2007 е концертмайстор на СО на БНР.



Освен като изявен изпълнител, в последните години Галина Койчева се утвърждава като един от успешните български педагози. Изкуството ѝ ще достави истинска естетическа наслада на слушателите на националната програма „Христо Ботев“.



петък, 4 октомври, от 23 часа