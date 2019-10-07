Тръмп ще подпише в понеделник две търговски споразумения с Япония

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подпише две търговски споразумения с Япония по-късно в понеделник, се казва в официално съобщение на Белия дом.

Планирано е Тръмп да подпише пактовете - търговско споразумение между САЩ и Япония и споразумение за цифрова търговия между САЩ и Япония към 15:30 ч. местно време (към 22:30 ч. българско време), допълват от Белият дом.

През миналия месец Доналд Тръмп и японският премиер Шинзо Абе проведоха официална церемония по подписване на двустранното търговско споразумение в кулоарите на Общото събрание на ООН, след като Вашингтон и Токи постигнаха ограничена сделка.