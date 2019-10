Still You Turn Me On, „Все още се вълнувам“ – така би се превело заглавието на песента на Грег Лейк и знаменитото трио Емерсън, Лейк и Палмър (Emerson, Lake & Palmer).

В интервю, дадено през 2013 година, Грег Лейк – басист и певец на групата, обяснява, че текстът му не се отнася до непозната за слушателя дама, както повечето хора мислят, а е негово алегорично откровение за потребността и насладата на артиста от изявата му на сцена:

„Да бъдеш пред публика, е върховна радост, защото тогава можеш да дадеш всичко. Докрай. Дори физически. И при този емоционален допир с хората пред теб, ти получаваш от тях директен отговор, който е дори по-могъщ от твоята емоция“. Думи на Грег Лейк от незабравимата формация Емерсън, Лейк и Палмър.

В „Изпята поезия“ намират място житейски фрагменти в изпълненията на група „Йес“, Константин Цеков и Рашко Младенов, Брус Хорнсби, Чака Кан, Джони Мичъл. Джеймс Тейлър и „Щурците“.

