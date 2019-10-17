Наши перкусионисти от цяла Европа идват за юбилеен концерт на ансамбъл "Акцент"

На сцената ще се изявят повече от 100 музиканти, сред които и солистите Мария Цветкова-Маджарова (сопран), Любомир Дяковски (тенор), а така също и солистите от ансамбъла юбиляр: Василена Серафимова, Владимир Петров, Владислав Върбанов, Евелин Генова, Димо Димов, Момчил Иванов, Цветослав Цветанов, Чарли Милов, Велиан Димитров заедно със своя учител Симеон Серафимов, създател и ръководител на ансамбъл „Акцент”.
Диригент на концерта ще бъде маестро Славил Димитров.
От Перкусионен ансамбъл "Акцент" се излезли великолепни музиканти, които свирят в много музикални институти, включително и в чужбина – посочи пред Радио София Любомир Дяковски – директор на Плевенската филхармония.
В програмата са произведения на Бизе-Шчедрин („Кармен-сюита”), Минору Мики („Маримба спиричуел”), Дейвид Манчини и Карл Орф („Катули Кармина”).
Началото е от 19 часа в зала "България".