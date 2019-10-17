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На 21 октомври в Зала "България"

Наши перкусионисти от цяла Европа идват за юбилеен концерт на ансамбъл "Акцент"

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Плевенската филхармония и Националният филхармоничен хор обединяват творческата си енергия за мащабния концертен проект със заглавие "Катули Кармина", посветен на 25 години Перкусионен ансамбъл "Акцент".

Солистката Мария Цветкова-Маджарова с Любомир ДяковскиНа сцената ще се изявят повече от 100 музиканти, сред които и солистите Мария Цветкова-Маджарова (сопран), Любомир Дяковски (тенор), а така също и солистите от ансамбъла юбиляр: Василена Серафимова, Владимир Петров, Владислав Върбанов, Евелин Генова, Димо Димов, Момчил Иванов, Цветослав Цветанов, Чарли Милов, Велиан Димитров заедно със своя учител Симеон Серафимов, създател и ръководител на ансамбъл „Акцент”.

Диригент на концерта ще бъде маестро Славил Димитров.

От Перкусионен ансамбъл "Акцент" се излезли великолепни музиканти, които свирят в много музикални институти, включително и в чужбина – посочи пред Радио София Любомир Дяковски – директор на Плевенската филхармония.

В програмата са произведения на Бизе-Шчедрин („Кармен-сюита”), Минору Мики („Маримба спиричуел”), Дейвид Манчини и Карл Орф („Катули Кармина”).
Началото е от 19 часа в зала "България".

Радио София Акценти от програмата Радиокафе    ансамбъл "Акцент" концерт перкусионисти Плевенска филхармония
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