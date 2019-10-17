Наши перкусионисти от цяла Европа идват за юбилеен концерт на ансамбъл "Акцент"

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max volume / Любомир Дяковски за концерта ''Катули Кармина'' Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

Плевенската филхармония и Националният филхармоничен хор обединяват творческата си енергия за мащабния концертен проект със заглавие "Катули Кармина", посветен на 25 години Перкусионен ансамбъл "Акцент".

На сцената ще се изявят повече от 100 музиканти, сред които и солистите Мария Цветкова-Маджарова (сопран), Любомир Дяковски (тенор), а така също и солистите от ансамбъла юбиляр: Василена Серафимова, Владимир Петров, Владислав Върбанов, Евелин Генова, Димо Димов, Момчил Иванов, Цветослав Цветанов, Чарли Милов, Велиан Димитров заедно със своя учител Симеон Серафимов, създател и ръководител на ансамбъл „Акцент”.

Диригент на концерта ще бъде маестро Славил Димитров.

От Перкусионен ансамбъл "Акцент" се излезли великолепни музиканти, които свирят в много музикални институти, включително и в чужбина – посочи пред Радио София Любомир Дяковски – директор на Плевенската филхармония.

В програмата са произведения на Бизе-Шчедрин („Кармен-сюита”), Минору Мики („Маримба спиричуел”), Дейвид Манчини и Карл Орф („Катули Кармина”).

Началото е от 19 часа в зала "България".

