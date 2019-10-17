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Станислав Тодоров ще ръководи Локомотив (Пд) - ЦСКА София

Станислав Тодоров (с топката) ще ръководи мача в Пловдив.
Снимка: БГНЕС

Съдийската комисия на БФС определи назначенията за 13-ия кръг на Първа лига.

Станислав Тодоров получи наряд за двубоя между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София. Мачът ще се играе в неделя (20 октомври) от 17:45 часа на „Лаута“. Помощници на Тодоров ще бъдат Георги Дойнов и Мартин Димитров.

Ето останалите двубои и главните им съдии:

18 октомври, петък 17:30 ч.
Витоша - Черно море
Никола Попов

 18 октомври, петък 20:00 ч.
Дунав - Етър
Волен Чинков

19 октомври, събота 17:30 ч.
Ботев (Пловдив) – Лудогорец
Георги Димитров

19 октомври, събота 20:00 ч.
Левски - Арда
Георги Николов

21 октомври, понеделник 17:30 ч.
Царско село - Ботев (Враца)
Драгомир Драганов

21 октомври, понеделник 20:00 ч.
Берое - Славия
Радослав Гидженов.


Класиране след ХII кръг:

1.  Лудогорец – 30 т. 19-4 гол. р-ка
2.  Локомотив (Пд) – 26 32-16
3.  Левски – 26 25-10
4.  ЦСКА София – 22 21-13
5.  Черно море – 18 15-11
6.  Берое – 18 18-19
7.  Арда – 18 17-18
8.  Славия – 16 14-15
9.  Дунав – 13 12-16
10.  Ботев (Вр) – 12 14-18
11.  Етър – 11 12-20
12.  Царско село – 9 11-20
13.  Ботев (Пд) – 9 9-19
14.  Витоша – 3 9-29.
БНР Новини Спорт    БФС класиране Първа лига Станислав Тодоров съдии
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