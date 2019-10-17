Станислав Тодоров ще ръководи Локомотив (Пд) - ЦСКА София

Съдийската комисия на БФС определи назначенията за 13-ия кръг на Първа лига.
Станислав Тодоров получи наряд за двубоя между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София. Мачът ще се играе в неделя (20 октомври) от 17:45 часа на „Лаута“. Помощници на Тодоров ще бъдат Георги Дойнов и Мартин Димитров.
Ето останалите двубои и главните им съдии:
18 октомври, петък 17:30 ч.
Витоша - Черно море
Никола Попов
18 октомври, петък 20:00 ч.
Дунав - Етър
Волен Чинков
19 октомври, събота 17:30 ч.
Ботев (Пловдив) – Лудогорец
Георги Димитров
19 октомври, събота 20:00 ч.
Левски - Арда
Георги Николов
21 октомври, понеделник 17:30 ч.
Царско село - Ботев (Враца)
Драгомир Драганов
21 октомври, понеделник 20:00 ч.
Берое - Славия
Радослав Гидженов.
Класиране след ХII кръг:
1. Лудогорец – 30 т. 19-4 гол. р-ка
2. Локомотив (Пд) – 26 32-16
3. Левски – 26 25-10
4. ЦСКА София – 22 21-13
5. Черно море – 18 15-11
6. Берое – 18 18-19
7. Арда – 18 17-18
8. Славия – 16 14-15
9. Дунав – 13 12-16
10. Ботев (Вр) – 12 14-18
11. Етър – 11 12-20
12. Царско село – 9 11-20
13. Ботев (Пд) – 9 9-19
14. Витоша – 3 9-29.