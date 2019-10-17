Станислав Тодоров ще ръководи Локомотив (Пд) - ЦСКА София

Съдийската комисия на БФС определи назначенията за 13-ия кръг на Първа лига.

Станислав Тодоров получи наряд за двубоя между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА София. Мачът ще се играе в неделя (20 октомври) от 17:45 часа на „Лаута“. Помощници на Тодоров ще бъдат Георги Дойнов и Мартин Димитров.

Ето останалите двубои и главните им съдии:

18 октомври, петък 17:30 ч.

Витоша - Черно море

Никола Попов

18 октомври, петък 20:00 ч.

Дунав - Етър

Волен Чинков

19 октомври, събота 17:30 ч.

Ботев (Пловдив) – Лудогорец

Георги Димитров

19 октомври, събота 20:00 ч.

Левски - Арда

Георги Николов

21 октомври, понеделник 17:30 ч.

Царско село - Ботев (Враца)

Драгомир Драганов

21 октомври, понеделник 20:00 ч.

Берое - Славия

Радослав Гидженов.