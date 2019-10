Пост Малоун за първи път с номер едно в британския еърплей чарт

След общо 5 седмици на върха дуетът на Кайго и Уитни Хюстън Higher Love слезе на втора позиция в радиокласацията на Великобритания, като така разчисти пътя за нов шампион. С регистрираните 7 % покачване в импресиите на Острова Circles на Пост Малоун се домогна до върха, като така стана първият номер едно за американеца в британския радио чарт. Според "Рейдиомонитър" песента е била излъчена 3 462 пъти миналата седмица. На номер 3, след скок от една позиция, е Don’t Call Me Angel на Ариана Гранде, Майли Сайърс и Лана Дел Рей от новата екранизация на "Ангелите на Чарли", която се очаква следващия месец.



Световният мега хит Truth Hurts на Лизо отбеляза четвърта седмица на номер едно в американския поп радио чарт. Спадът от 757 броя излъчвания не попречи на звездата да остане на първото място, като за миналата седмица сингълът е бил с 18 605 пускания и е достигнал аудитория от 92,2 милиона. Един най-големите фенове на Лизо сред звездите е Джъстин Тимбърлейк. През лятото Джъстин взриви социалните мрежи с клип, в който той се кефи в студио с Лизо на фона на песен, за която се предполага, че е тяхна бъдеща колаборация.



Тази седмица Тимбълейк сподели пред "Ентъртеймънт Тунайт", че се е срещнал с Лизо, след като е лансирал идея пред своите агенти да работи с млади и свежи хора. Той не разкри подробности около съвместния проект само каза, че е "пламенен".



На номер 2 в Щатите е Señorita на Шон Меднес и Камила Кабейо и на номер 3 е единствената песен в топ 3, която регистрира покачване в излъчванията - Someone You Loved на Луис Капалди.



Последното, което сме си представяли в началото на кариерата на Джъстин Бийбър e да оглави кънтри класации, но ето че това вече е реалност. Парчето на Дан и Шей 10,000 Hours, в което Бийбър е гост е номер 1 в Хот Кънтри Сонгс класацията на "Билборд". Тракът се справя добре и в топ 40 на поп еърплей чарта, където e най-високо класираният дебют - на номер 30. Силен дебют в Щатите и за all the good girls go to hell на Били Айлиш - още един сингъл от супер успешния й дебютен албум When We All Fall Asleep, Where Do We Go? "Билборд" отбелязва, че компилацията е вероятните номинирани за "Грами" за Най-добър албум. Ако това стане, 17-годишната Айлиш ще се превърне в най-младия изпълнител, номиниран за престижния приз.

Номинациите за наградите Грами ще станат ясни на 20 ноември.

