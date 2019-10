Позитивен старт на Уолстрийт след подновен търговски оптимизъм

В понеделник американските акции стартираха търговията на Уолстрийт с повишения след подновяване на инвеститорския оптимизъм на фона на сигнали за прогрес в преговорите между САЩ и Китай, който в крайна сметка може да доведе до намиране на решение на продължаващата вече 15 месеца търговска война.

Повод за подновения търговски оптимизъм даде изявление на Лари Къдлоу, според което САЩ могат да се откажат от планираното за декември повишаване на митата на китайски стоки, ако преговорите за "първата фаза" от търговското споразумение с Китай протичат успешно.

Вицепремиерът на Китай Лю Хъ пък заяви през уикенда, че САЩ и Китай са постигнали "съществен напредък" към така наречената "първа фаза" от търговска сделка.

Това допринесе за позитивен старт на фондовите борси на Уолстрийт, като широкият индекс S&P500 нараства с 0,56%, покачвайки обратно над психологическото ниво от 3000 пункта, докато технологичният индекс Nasdaq Composite нараства с цели 0,77%, тъй като компаниите за производство на микрочипове са едни от тези, имащи най-големи експозиции в Китай.

Единствено индексът на сините чипове DJIA се колебае около негово петъчно ниво на затваряне с оглед на продължаващия за втора поредна сесия на търговия силен спад на акциите на "Боинг" поради информации, че самолетостроителният гигант е подвел федералните авиационни власти на САЩ относно безопасността на моделите 737 Max. Акциите на Boeing Co се понижават с 4% и това е в основната на колебливото представяне на индекса DJIA, в който влизат 30 водещи американски компании.

Вниманието на инвеститорите продължава да бъде насочено и към финансовите отчети на американските компании, като през настоящата седмица ще бъдат оповестени данните за печалбите и проходите на водещи фирми като Boeing, Microsoft, Procter & Gamble Co., United Parcel Service Inc., Caterpillar Inc., McDonald's, eBay, Ford, Tesla, Twitter, Amazon и Intel.

От приблизително 75 компании от индекса S&P 500, 82,7% от тях отчетоха по-добри от очакваното резултати за третото тримесечие, докато само 12% отчетоха печалби, които са под очакванията на анализаторите, според компанията Refinitiv.