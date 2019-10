В миниатюрния свят на Велиана Симеонова всеки може да бъде приказен герой

play

pause

stop

mute

unmute

max volume / Велиана Симеонова: Посланието е, че всеки може да бъде приказен герой, стига да го поиска достатъчно силно и да успее да си го представи. Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin