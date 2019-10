Мик Харви от The Bad Seeds пристига в София за 11-ия рожден ден на „Аларма Пънк Джаз“

На 29 октомври (вторник) за първи път в София пристига знаковият за австралийската рокендрол сцена Мик Харви, съосновател на The Bad Seeds, The Birthday Party и The Boys Next Door, работил рамо до рамо с Ник Кейв повече от четвърт век. Харви ще представи соловото си творчество с помощта на „дясната си ръка“ – мултиинструменталиста от Мелбърн Джей Пи Шайлоу (тук китара и беквокали), Глен Люис от The Cambodian Space Project (бас) и Стив Шели, познат на публиката от Sonic Youth, разбира се (на барабаните).

Това сборище на гиганти ще представи в Голямата зала на клуб *Mixtape 5* от 21 до полунощ следващия вторник всъщност две програми: първо, песните на Джей Пи Шайлоу от излезлия този месец нов негов албум „Invisible You“ (където Харви е клавирист), и веднага след това – богата програма от 40-годишната музикална история на Мик Харви. Това означава солово творчество от последните му албуми като сингър-сонграйтър: „Sketches From The Book Of Dead“ (2011), „Four (Acts Of Love)“ (2013) и „The Fall And Rise Of Edgar Bourchier And The Horrors Of War“ (2018) – съвместно дело на Харви и Кристофър Ричард Баркър, създали заедно фикционалния образ на Едгар Буршиер, поет от времето на Първата световна война… Но също така, разбира се, ще има и песни от четирите албума на Харви, интерпретиращи творчеството на митичния Серж Генсбур, филмова инструментална музика, а… надяваме се, и някоя и друга песен от репертоара на The Bad Seeds.

След като напуска Ник Кейв & The Bad Seeds преди десетилетие, припомняме, Харви работи усилено и със съименничката си (без роднинска връзка) Пи Джей Харви – достатъчно е да споменем само албумите ѝ „Let England Shake“ (2011) и „The Hope Six Demolition Project“ (2016), а тя самата композира за Мик песента „Slow-Motion-Movie-Star“ (записана от него още през далечната 2007 г.) Джей Пи Шайлоу пък, който освен китарист и певец е още удивителен цигулар, акордеонист и органист, е откритие за световната сцена, направено от самия Роуланд С. Хауърд.

Събитието се организира от радиофестивала „Аларма Пънк Джаз“ на БНР, който същата седмица чества 11 години от създаването си, а Мик Харви е третият, и най-значим засега член на Ник Кейв & The Bad Seeds, който гостува на фестивала (припомняме множеството участия на Хюго Рейс, и скорошния гастрол на бруклинската индийка Шилпа Рей, откритие на Ник Кейв за голямата сцена).

Безплатен концерт на Анна Бо и Nocktern в Малката зала на клуб *Mixtape 5* (от 19.30 до 21 ч. на 29 октомври, същия ден) за отваряне на вечерта за Мик Харви и Джей Пи Шайлоу в Голямата зала, където началото е непосредствено след това – в 21 часа.

Анна Бо е сред най-интересните имена на новата българска инди-/дрийм-поп сцена. Академична пианистка, сингър-сонграйтър (автор на текстове, не по-малко забележителни от музиката в песните й), диджей-селектор и откривателка на нова музика, а от тази година част от екипа на Falshimento, Aнна Бо участва вече за трети път на специално събитие на „Аларма Пънк Джаз“ (първият път беше преди година, когато с квартета си откри вечерта за американската ноу уейв легенда Лидия Ланч, а вторият – това лято: на сцената преди рокендрол индийката Шилпа Рей).