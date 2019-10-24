Резултати от 13-ия кръг на Втора лига:

Мачове от 13-ия кръг на Втора лига по футбол



Локомотив (Сф) - Литекс (Ловеч) 1:0

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) 1:3

Спартак (Плевен) - Септември (Сф) 0:2

Поморие - Локомотив (ГО) 2:3

Монтана - Струмска слава (Радомир) 2:0

Ботев (Гълъбово) - Черноморец (Балчик) 2:1

ЦСКА 1948 (София) - Нефтохимик (Бургас) 4:0

Класиране:

1. Септември (София) 13 10 1 1 26:16 31 точки

2. ЦСКА 1948 (София) 12 10 0 2 32:8 30

3. Монтана 13 7 3 3 24:10 24

4. Локомотив (София) 12 8 0 4 17:7 24

5. Литекс (Ловеч) 12 6 2 4 21:10 20

6. Пирин (Благоевград) 12 5 4 3 19:14 19

7. Нефтохимик (Бургас) 12 6 1 5 18:18 19

8. Локомотив (Горна Оряховица) 13 5 4 4 17:20 19

9. Кариана (Ерден) 11 5 3 3 18:13 18

10. Хебър (Пазарджик) 12 5 2 5 16:16 17

11. Ботев (Гълъбово) 12 4 3 5 13:20 15

12. Струмска слава (Радомир) 13 4 0 9 12:21 12

13. Лудогорец-2 (Разград) 11 2 5 4 12:14 11

14. Черноморец (Балчик) 12 3 2 7 7:16 11

15. Спартак (Варна) 12 2 3 7 4:19 9

16. Поморие 13 2 1 10 11:26 7

17. Спартак (Плевен) 12 1 2 9 3:22 2