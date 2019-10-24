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Резултати от 13-ия кръг на Втора лига:

Втора лига
Снимка: Архив

Мачове от 13-ия кръг на Втора лига по футбол

Локомотив (Сф) - Литекс (Ловеч)  1:0

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)  1:3

Спартак (Плевен) - Септември (Сф)    0:2

Поморие  - Локомотив (ГО)  2:3

Монтана - Струмска слава (Радомир)  2:0

Ботев (Гълъбово) - Черноморец (Балчик)  2:1

ЦСКА 1948 (София) - Нефтохимик (Бургас)  4:0

Класиране:

1. Септември (София)  13 10  1  1  26:16  31 точки

2. ЦСКА 1948 (София)   12 10  0  2  32:8  30

3. Монтана  13  7  3  3  24:10  24

4. Локомотив (София)  12  8  0  4  17:7  24

5. Литекс (Ловеч)  12  6  2  4  21:10  20

6. Пирин (Благоевград)  12  5  4  3  19:14  19

7. Нефтохимик (Бургас)  12  6  1  5  18:18  19

8. Локомотив (Горна Оряховица) 13  5  4  4  17:20  19

9. Кариана (Ерден)   11  5  3  3  18:13  18 

10. Хебър (Пазарджик)  12  5  2  5  16:16  17

11. Ботев (Гълъбово)  12  4  3  5  13:20  15

12. Струмска слава (Радомир)  13  4  0  9  12:21  12

13. Лудогорец-2 (Разград)  11  2  5  4  12:14  11

14. Черноморец (Балчик)  12  3  2  7  7:16  11

15. Спартак (Варна)  12  2  3  7  4:19  9

16. Поморие   13  2  1 10  11:26  7

17. Спартак (Плевен)  12  1  2  9  3:22  2
Програма Хоризонт Стадион    Втора лига футбол
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