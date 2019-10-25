Марица в група с два руски и един френски отбор в Шампионската лига по волейбол

Първенецът на България по волейбол при жените Марица Пловдив попадна в група "Е" заедно с отборите на Динамо Москва (Русия), Уралочка (Русия) и Кан (Франция). Това отреди тегленият в София жребий за Шампионската лига:

Пълен жребий:



група "А":

1. Екзачжъбашъ (Турция)

2. Будовлани Лодз (Полша)

3. ЛП Сало (Финландия)

4. Фенербахче (Турция)



група "В":

1. Вакъфбанк (Турция)

2. Калининград (Русия)

3. Марибор (Словения)

4. Савино дел Бене Скандичи (Италия)



група "C":

1. Игор Горгонзола Новара (Италия)

2. ЛСК Лодз (Полша)

3. Алианц Щутгарт (Германия)

4. квалификант



група "D":

1. Имоко Волей Конеляно (Италия)

2. Нант (Франция)

3. Алба Блаж (Румъния)

4. квалификант



група "Е":

1. Динамо Москва (Русия)

2. Кан (Франция)

3. МАРИЦА ПЛОВДИВ (България)

4. Уралочка (Русия)



Победителят в Шампионската лига при мъжете Кучине Лубе Чивитанова попадна в група "А" за новия сезон в най-престижния волейболен турнир в Европа. Това отреди тегленият в София жребий.

Съперник на италианците ще бъдат сънародниците им от Трентино, турският Фенербахче и чешкият Чешке Будьовице.

Отборът на Зенит Казан, в който играе българският диагонал Цветан Соколов, попадна в група "С", където са още турският Халбанк Анкара, белгийският Нолико Маасейк и полският Ястрежебски Вигел.

Пълен жребий за турнира:



група "А":

1. Кучине Лубе Чивитанова (Италия)

2. Фенербахче (Турция)

3. Чешке Будьовице (Чехия)

4. Трентино (Италия)



група "В":

1. Кузбас Кемерево (Русия)

2. Берлин Ресайклинг Волей (Германия)

3. Любляна (Словения)

4. Факел Нови Уренгой (Русия)



група "С":

1. Зенит Казан (Русия)

2. Халбанк Анкара (Турция)

3. Нолико Маасейк (Белгия)

4. Ястрежебски Вигел (Полша)



група "D":

1. Перуджа (Италия)

2. Пройект Варшава (Полша)

3. Тур (Франция)

4. квалификант



група "Е":

1. Закса Книежлин-Кожле (Полша)

2. Фридрихсхафен (Германия)

3. Кнак Рьозеларе (Белгия)

4. квалификант

