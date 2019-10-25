ПРОГРАМИ
Разширено търсене
Eмисия новини
от 19.00 часа
Споделете

Марица в група с два руски и един френски отбор в Шампионската лига по волейбол

Марица
Снимка: CEV

Първенецът на България по волейбол при жените Марица Пловдив попадна в група "Е" заедно с отборите на Динамо Москва (Русия), Уралочка (Русия) и Кан (Франция). Това отреди тегленият в София жребий за Шампионската лига:

Пълен жребий:

група "А":
1. Екзачжъбашъ (Турция)
2. Будовлани Лодз (Полша)
3. ЛП Сало (Финландия)
4. Фенербахче (Турция)

група "В":
1. Вакъфбанк (Турция)
2. Калининград (Русия)
3. Марибор (Словения)
4. Савино дел Бене Скандичи (Италия)

група "C":
1. Игор Горгонзола Новара (Италия)
2. ЛСК Лодз (Полша)
3. Алианц Щутгарт (Германия)
4. квалификант

група "D":
1. Имоко Волей Конеляно (Италия)
2. Нант (Франция)
3. Алба Блаж (Румъния)
4. квалификант

група "Е":
1. Динамо Москва (Русия)
2. Кан (Франция)
3. МАРИЦА ПЛОВДИВ (България)
4. Уралочка (Русия)

Победителят в Шампионската лига при мъжете Кучине Лубе Чивитанова попадна в група "А" за новия сезон в най-престижния волейболен турнир в Европа. Това отреди тегленият в София жребий.
Съперник на италианците ще бъдат сънародниците им от Трентино, турският Фенербахче и чешкият Чешке Будьовице.
Отборът на Зенит Казан, в който играе българският диагонал Цветан Соколов, попадна в група "С", където са още турският Халбанк Анкара, белгийският Нолико Маасейк и полският Ястрежебски Вигел.
Пълен жребий за турнира:

група "А":
1. Кучине Лубе Чивитанова (Италия)
2. Фенербахче (Турция)
3. Чешке Будьовице (Чехия)
4. Трентино (Италия)

група "В":
1. Кузбас Кемерево (Русия)
2. Берлин Ресайклинг Волей (Германия)
3. Любляна (Словения)
4. Факел Нови Уренгой (Русия)

група "С":
1. Зенит Казан (Русия)
2. Халбанк Анкара (Турция)
3. Нолико Маасейк (Белгия)
4. Ястрежебски Вигел (Полша)

група "D":
1. Перуджа (Италия)
2. Пройект Варшава (Полша)
3. Тур (Франция)
4. квалификант

група "Е":
1. Закса Книежлин-Кожле (Полша)
2. Фридрихсхафен (Германия)
3. Кнак Рьозеларе (Белгия)
4. квалификант
Програма Хоризонт Стадион    Волейбол Марица Пд
Споделете
print Отпечатай
Още от
Марио Мат при последното му идване в Банско през 2012-а.
Габриела Антова
Ашли Барти е водачка в Червената група.

Изтеглиха жребия за финалите на WTA

публикувано на 25.10.19 в 17:00
Петър Стойчев като член на Залата на плувната слава.
Участниците във финалите в Милано.
Мартин Николов, Данаил Николов с треньор Йорданка Кочева.
Георги Костадинов продължи договора си с руския Арсенал (Тула)
Степан Хиндлиян (вляво) и Димитър Костадинов от НКП

Фенклубът на Левски: Не сме расисти

публикувано на 25.10.19 в 15:06
Ливърпул ще смени доставчика на екипи догодина.
БНР
Новини
Радио България
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

02 93 361

Към пълната версия