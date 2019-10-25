Марица в група с два руски и един френски отбор в Шампионската лига по волейбол

Първенецът на България по волейбол при жените Марица Пловдив попадна в група "Е" заедно с отборите на Динамо Москва (Русия), Уралочка (Русия) и Кан (Франция). Това отреди тегленият в София жребий за Шампионската лига:
Пълен жребий:
група "А":
1. Екзачжъбашъ (Турция)
2. Будовлани Лодз (Полша)
3. ЛП Сало (Финландия)
4. Фенербахче (Турция)
група "В":
1. Вакъфбанк (Турция)
2. Калининград (Русия)
3. Марибор (Словения)
4. Савино дел Бене Скандичи (Италия)
група "C":
1. Игор Горгонзола Новара (Италия)
2. ЛСК Лодз (Полша)
3. Алианц Щутгарт (Германия)
4. квалификант
група "D":
1. Имоко Волей Конеляно (Италия)
2. Нант (Франция)
3. Алба Блаж (Румъния)
4. квалификант
група "Е":
1. Динамо Москва (Русия)
2. Кан (Франция)
3. МАРИЦА ПЛОВДИВ (България)
4. Уралочка (Русия)
Победителят в Шампионската лига при мъжете Кучине Лубе Чивитанова попадна в група "А" за новия сезон в най-престижния волейболен турнир в Европа. Това отреди тегленият в София жребий.
Съперник на италианците ще бъдат сънародниците им от Трентино, турският Фенербахче и чешкият Чешке Будьовице.
Отборът на Зенит Казан, в който играе българският диагонал Цветан Соколов, попадна в група "С", където са още турският Халбанк Анкара, белгийският Нолико Маасейк и полският Ястрежебски Вигел.
Пълен жребий за турнира:
група "А":
1. Кучине Лубе Чивитанова (Италия)
2. Фенербахче (Турция)
3. Чешке Будьовице (Чехия)
4. Трентино (Италия)
група "В":
1. Кузбас Кемерево (Русия)
2. Берлин Ресайклинг Волей (Германия)
3. Любляна (Словения)
4. Факел Нови Уренгой (Русия)
група "С":
1. Зенит Казан (Русия)
2. Халбанк Анкара (Турция)
3. Нолико Маасейк (Белгия)
4. Ястрежебски Вигел (Полша)
група "D":
1. Перуджа (Италия)
2. Пройект Варшава (Полша)
3. Тур (Франция)
4. квалификант
група "Е":
1. Закса Книежлин-Кожле (Полша)
2. Фридрихсхафен (Германия)
3. Кнак Рьозеларе (Белгия)
4. квалификант