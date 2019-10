Номинираните за наградите MMETA: Младата сензация на шведската сцена Анна Леоне

Прекрасната шведска вокалистка е представител на най-новата вълна изпълнители в страната си. Опитът, който е натрупала, преминава през почти всички музикални стилове. Така както при много други съвременни изпълнители, нейната тийнейджърска стая е изключително важна за нейната креативна творческа свобода.



Анна израства в покрайнините на Стокхолм. Започва да пее и свири кавъри на най-различни песни точно в тази стая, още когато е в гимназия, а първият инструмент, до който се докосва е китарата на майка й. Точно тази изолация в името на творчеството, поставя основите на някои от най-успешните соло артисти в днешно време – там, където няма външна намеса, там където си насаме със себе си, със собствената си душа, със собствените си чувства и мисли, точно откъдето трябва да извира всяка истинска музика.



След като преминава през вдъхновението от изпълнители като Боб Дилън, Бон Ивер, Саймън и Гарфънкъл, както и много други, младата певица изгражда свой собствен и много разпознаваем стил.



През 2018-та, френският инди-лейбъл "Half Awake" издава дебютният и "EP" албум, озаглавен "Wandered Away", който е продуциран от номинираният за Грами продуцент Брайън Уилсън. През април 2018-та тя стана част и от прекрасните акустични сесии на видео поредицата "Colors Show" с едноименният сингъл „Wandered Away". Тя беше част от миналогодишното издание на „Eurosonic Noorderslag", което й отвори много врати и Анна Леоне набира все по-голяма скорост в Европа.



Дебютният сингъл на 23-годишната шведка „My Soul And I” притежава много повече от нужното за пробив на един независим артист. Тази нежна и прочувствена песен има способността да грабне емоционално всеки.



Чуйте музиката на Анна Леоне и ако ви хареса, гласувайте за нея, защото наградата си заслужава. И побързайте! Гласуването продължава до 15 ноември.







следващите седмици ще ви представим всеки един от 16-те номинирани изпълнители Днес ще ви представим младата и талантлива шведска певица Анна Леоне