Седем старозагорски общини избраха кметове на първия тур

В област Стара Загора от общо 11 общини в 7 бяха избрани кметове на първи тур на местните избори.

Постовете си запазиха досегашните кметове на Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево, Братя Даскалови и Мъглиж.

В Павел баня новият кмет е Иса Бесоолу от ДПС, който победи досегашния кмет с 4 мандата Станимир Радевски.

В община Гурково ще има балотаж между Иван Иванов от ГЕРБ и Мариан Цонев от ДПС.

В Николаево сблъсъкът е между Юсеин Юсменов от ДПС и Николай Кънев от ГЕРБ.

В Чирпан балотажът е между Ивайло Крачолов и Орхан Асанов от ДПС.

В Опан ще има балотаж между досегашния кмет Генчо Колев от ВМРО и Минчо Чавдаров от БСП.

В Раднево - Теньо Тенев от ГЕРБ отива на втори тур с кандидата на БСП Гено Генов.