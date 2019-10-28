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от 14.00 часа
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Седем старозагорски общини избраха кметове на първия тур

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Снимка: БГНЕС

В област Стара Загора от общо 11 общини в 7 бяха избрани кметове на първи тур на местните избори.  

Постовете си запазиха досегашните кметове на Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево, Братя Даскалови и Мъглиж.

В Павел баня новият кмет е Иса Бесоолу от ДПС, който победи досегашния кмет с 4 мандата Станимир Радевски.

В община Гурково ще има балотаж между Иван Иванов от ГЕРБ и Мариан Цонев от ДПС.

В Николаево сблъсъкът е между Юсеин Юсменов от ДПС и Николай Кънев от ГЕРБ.

В Чирпан балотажът е между Ивайло Крачолов и Орхан Асанов от ДПС.

В Опан ще има балотаж между досегашния кмет Генчо Колев от ВМРО и Минчо Чавдаров от БСП.

В Раднево - Теньо Тенев от ГЕРБ отива на втори тур с кандидата на БСП Гено Генов.
Местни избори 2019 Кампанията Стара Загора    Местни избори 2019 Стара Загора
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