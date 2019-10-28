Седем старозагорски общини избраха кметове на първия тур

В област Стара Загора от общо 11 общини в 7 бяха избрани кметове на първи тур на местните избори.
Постовете си запазиха досегашните кметове на Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево, Братя Даскалови и Мъглиж.
В Павел баня новият кмет е Иса Бесоолу от ДПС, който победи досегашния кмет с 4 мандата Станимир Радевски.
В община Гурково ще има балотаж между Иван Иванов от ГЕРБ и Мариан Цонев от ДПС.
В Николаево сблъсъкът е между Юсеин Юсменов от ДПС и Николай Кънев от ГЕРБ.
В Чирпан балотажът е между Ивайло Крачолов и Орхан Асанов от ДПС.
В Опан ще има балотаж между досегашния кмет Генчо Колев от ВМРО и Минчо Чавдаров от БСП.
В Раднево - Теньо Тенев от ГЕРБ отива на втори тур с кандидата на БСП Гено Генов.