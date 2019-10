Рекорден връх на индекса S&P500 при старта на търговията на Уолстрийт

Широкият фондов индекс S&P500 нарасна в началото на търговията на Уолстрийт в понеделник до нов рекорден връх на фона на общия инвеститорски риск-апетит на глобалните капиталови пазари.

Подкрепа за силното представяне на американския фондов пазар оказват надеждите за скорошна търговска сделка САЩ-Китай, подсилени от днешното изказване на Доналд Тръмп, както и съгласието на Европейския съюз да предостави на Великобритания нова тримесечна отсрочка за Брекзит до 31-ви януари 2020-а година.

Високите очаквания, че Федералният резерв ще понижи за трети пореден път основната американска лихва на редовното си заседание тази седмица, също допринасят за позитивния старт на търговията на Уолстрийт.

Около час след началото на днешната сесия широкият индекс S&P500 нараства с 0,65% към 3042 пункта, като в началото на търговия удари нов рекорден връх от 3044,08 пункта, надвишавайки предходния исторически връх от 3027,98 пункта, достигнат на 26-и юли тази година.

Тръмп побърза да приветства рекордните нива на S&P500.

В свое туитър послание той написа: "Току що S&P50 удари нов исторически връх. Това е голяма печалба за работни места и, честно казано, всеки един! Страната ни се справя страхотно. Дори убитият дълго търсен убиец на ИДИЛ Ал Багдади. Ние сме по-силни от всякога преди това и с огромен възходящ потенциал. Наслаждавайте се! ".



Индексът на сините чипове DJIA пък се повишава със 170 пункта, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 0,9%, като и двата индекса се търгуват по-малко от процент под техните рекордни върхове съответно от 15-и и от 26-и юли.

Инвеститори продължават да приветстват и като цяло позитивните финансови отчети на голяма част от американските компании през последното тримесечие. На този етап бяха представени отчетите на 40% от компаниите, влизащи в индекса S&P500 (на близо 200 фирми), като 78% от тях представиха по-силни от очакваните данни за техните печалби.

Днес акциите на AT&T нарастват с 5%, след като медийният и телекомуникационен гигант отчете по-силна от прогнозите печалба през третото тримесечие и представи план за увеличаване на печалбата за акция с поне 33% до 2020-а година.

Вниманието на инвеститорите на Уолстрийт през настоящата седмица ще бъде насочено към предстоящото оповестяване на финансовите отчети на технологични гиганти като Apple Inc. и Alphabet Inc. (компанията-майка на Google), световната социална интернет мрежа Facebook, както и на глобалната здравна компания Merck & Co. Inc. и на енергийния гигант Exxon Mobil Corp. Ще станат ясни и данните за компаниите за производство на микрочипове Advanced Micro Devices Inc. и Western Digital Corp.

Ръст с 30% пък бележат акциите на Tiffany & Co., тъй като компанията за луксозни бижута потвърди информацията, че е получила оферта за нейното закупуване от световния гигант в света на луксозните стоки - френската Louis Vuitton Moet Hennessy. LVMH предлага да плати в кеш на Tiffany по 120 долара за акция, или с близо 32% над петъчната цена на затваряне.

Акциите на Microsoft Corp. пък поскъпват с 2,26% до нов исторически връх от $145,67, оказвайки допълнителна подкрепа за нарастването и на трите основни американски фондови индекса. Това е факт, след като в края на миналата седмица стана ясно, че Пентагонът на САЩ е предостави на софтуерния гигант договор за облачни услуги на стойност 10 млрд. долара. Акциите на другия конкурент за поръчката на Пентагона за облачни услуги - Amazon.com, поевтиняха за кратко с близо 1%, но и те вече се търгуват на зелена територия, поскъпвайки с 0,46%.