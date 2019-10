Номинираните за наградите MMETA: Финландската пауър метъл банда Beast In Black

Церемонията по връчването на наградите ММЕТА (Music Moves Europe Talent Awards) предстои в средата на януари следващата година в Грьонинген, Холандия. Тя е част от съпътстващата програма на един от най-големите музикални форуми в Европа - Eurosonic Noorderslag.



Всяка година компетентно жури избира няколко изпълнители, които да получат тези награди, а един от всички 16 номинирани ще спечели и специалната награда на публикатa.



Тази награда се определя след гласуване на сайта на наградите, а награда има и за гласувалите – самолетни билети до Холандия и обратно, две нощувки, пълен достъп до фестивала „Eurosonic Noorderslag” (15-18 януари 2020г.), както и посещение на церемонията по връчването на наградите MMETA, която ще се проведе на 17 януари. Още по-приятната изненада е, че наградата е за двама, така че всеки гласувал има шанса да сподели това страхотно преживяване с любим човек. Повече информация може да намерите на сайта на наградите.



В следващите седмици ще ви представим всеки един от 16-те номинирани изпълнители.



Днес ще ви запознаем с финландската пауър метъл група Beast In Black.



Групата е създадена през 2015-та, а неин основател е китариста Антон Кабанен. Името на бандата е вдъхновено от първата част на японската дарк-фентъзи манга "Берсеруку". От стилова гледна точка, групата е силно повлияна от имена като Judas Priest, Manowar, W.A.S.P., Accept и Black Sabbath.



Първият албум на Beast In Black, озаглавен “Berserker” (отново от името на същата японска манга) е издаден от лейбъла Nuclear Blast през 2017-та и бързо попада в челните места на класациите за албуми на Финландия, Швеция, Германия, Великобритания, Франция и Швейцария.



През 2018г. бандата подгрява Nightwish в европейската част на турнето им "Decades: World Tour". В началото на тази година излезе и вторият им албум „From Hell With Love", а през февруари и март групата осъществи голямо европейско турне, съвместно със сънародниците си от индъстриъл метъл формацията Turmion Kätilöt.



Парчето, с което ще ви представим тази банда е именно от последният им албум и се казва „Killed By Death”.



Вие не забравяйте, че вече може да гласувате за любимият си артист, а с малко повече късмет може да спечелите и пътуването до Холандия.



Гласуването продължава до 15 ноември!