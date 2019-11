Рапърка с 8 номинации за "Грами"

Рапърката Лизо получи най-много номинации - 8 за наградите "Грами", докато Били Айлиш и Лил Нас Екс са с по 6, съобщи "Асошиейтед прес".



Президентът и главен изпълнителен директор на американската Национална звукозаписна академия Дебора Дугън заяви, че песните "Spirit" на Бионсе и "You Need to Calm Down" на Тейлър Суифт ще се съревновават в категорията най-добро поп соло изпълнение. За наградата в същата категория са номинирани и "Thruth Hurts" на Лизо, "Bad Guy" на Били Айлиш и "7 Rings" на Ариана Гранде.



Награди "Грами" се присъждат в 84 категории. Церемонията по връчването на отличията ще се състои в "Стейпълс сентър" в Лос Анджелис на 26 януари следващата година.