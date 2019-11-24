Камбуров с нов гол в своя мач №400

Берое победи Дунав като гост с 3:0 в двубой от 17-ия кръг на елитното ни футболно първенство. Головете за успеха реализираха капитанът Мартин Камбуров (56) и Ибрахима Конте (78, 88) след почивката. 39-годишният Камбуров отбеляза с попадение своя мач №400 в българския елит, с което се превърна в осмия играч достигнал тази граница. Нападателят вече има 226 гола в елита.



Неговият гол във вратата на „драконите" обаче предизвика полемики. Домакините имаха претенции, че Александър Цветков, който направи асистенцията, е докоснал топката с ръка, преди да изведе Камбуров.



В крайна сметка голът бе зачетен, а малко по-късно Конте реши всичко в сблъсъка с още два гола. Така Берое отново се върна на победния път и събра актив от 24 точки на 7-то място. Дунав загуби за девети път през сезона и остава с актив от 16 точки на 11-та позиция.



Дунав (Русе) - Берое (Стара Загора) 0:3

0:1 Мартин Камбуров 56

0:2 Ибрахима Конте 78

0:3 Ибрахима Конте 88



Дунав (Русе): Благой Макенджиев, Диян Димов, Мартин Ковачев, Любен Николов (73-Свилен Щерев), Александър Исаевски, Ивайло Лазаров, Фернандо Кавалканте, Михаил Милчев, Мaртин Костадинов (83-Митко Русанов), Ахмед Ахмедов, Стефан Христов



Берое (Стара Загора): Душан Перниш, Милен Желев, Александър Цветков, Мартин Камбуров, Иван Бандаловски, Ибрахима Конте (89 - Меледже), Александър Василев, Георги Ангелов, Рубен Бригидо, Ахмед Тоуба, Иван Минчев

Първенство на България, 17-ти кръг:

Арда - Витоша 2:0



Ботев (Враца) - ЦСКА София 0:3

Славия - Черно море 0:1

Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 2:1

Дунав - Берое 0:3



Днес от 17:45 ч. Левски - Царско село - пряко по "Хоризонт"



В понеделник от 17:30 ч.: Ботев (Пловдив) - Етър



ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1. Лудогорец 17 14 3 0 28:6 45 точки

2. Локомотив Пловдив 17 11 3 3 38:19 36

3. Левски 16 11 2 3 32:12 35

4. ЦСКА София 17 10 4 3 31:14 34

5. Арда 17 7 4 6 22:23 25

6. Черно море 17 6 6 5 18:15 24

7. Берое 17 8 0 9 27:25 24

8. Славия 17 6 5 6 18:19 23

9. Етър 16 4 5 7 15:27 17

10. Ботев Пловдив 16 4 4 8 13:22 16

11. Дунав 17 4 4 9 15:26 16

12. Царско село 16 4 3 9 17:24 15

13. Ботев Враца 17 3 4 10 15:31 13

14. Витоша 17 1 1 15 10:36 4



