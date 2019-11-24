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Камбуров с нов гол в своя мач №400

Снимка: БТА

Берое победи Дунав като гост с 3:0 в двубой от 17-ия кръг на елитното ни футболно първенство. Головете за успеха реализираха капитанът Мартин Камбуров (56) и Ибрахима Конте (78, 88) след почивката. 39-годишният Камбуров отбеляза с попадение своя мач №400 в българския елит, с което се превърна в осмия играч достигнал тази граница. Нападателят вече има 226 гола в елита.

Неговият гол във вратата на „драконите" обаче предизвика полемики. Домакините имаха претенции, че Александър Цветков, който направи асистенцията, е докоснал топката с ръка, преди да изведе Камбуров.

В крайна сметка голът бе зачетен, а малко по-късно Конте реши всичко в сблъсъка с още два гола. Така Берое отново се върна на победния път и събра актив от 24 точки на 7-то място. Дунав загуби за девети път през сезона и остава с актив от 16 точки на 11-та позиция.

Дунав (Русе) - Берое (Стара Загора) 0:3
0:1 Мартин Камбуров 56

0:2 Ибрахима Конте 78

0:3 Ибрахима Конте 88

Дунав (Русе): Благой Макенджиев, Диян Димов, Мартин Ковачев, Любен Николов (73-Свилен Щерев), Александър Исаевски, Ивайло Лазаров, Фернандо Кавалканте, Михаил Милчев, Мaртин Костадинов (83-Митко Русанов), Ахмед Ахмедов, Стефан Христов

Берое (Стара Загора): Душан Перниш, Милен Желев, Александър Цветков, Мартин Камбуров, Иван Бандаловски, Ибрахима Конте (89 - Меледже), Александър Василев, Георги Ангелов, Рубен Бригидо, Ахмед Тоуба, Иван Минчев

Първенство на България, 17-ти кръг:

Арда - Витоша 2:0 

Ботев (Враца) - ЦСКА София  0:3

Славия - Черно море  0:1

Лудогорец - Локомотив (Пловдив)  2:1

Дунав - Берое  0:3

Днес от 17:45 ч. Левски - Царско село - пряко по "Хоризонт"

В понеделник от 17:30 ч.:  Ботев (Пловдив) - Етър
   
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1. Лудогорец  17  14  3  0  28:6  45 точки
2. Локомотив Пловдив  17  11  3  3  38:19  36
3. Левски  16  11  2  3  32:12  35
4. ЦСКА София  17  10  4  3  31:14  34
5. Арда  17  7  4  6  22:23  25
6. Черно море  17  6  6  5  18:15  24
7. Берое  17  8  0  9  27:25  24  
8. Славия  17  6  5  6  18:19  23
9. Етър  16  4  5  7  15:27  17
10. Ботев Пловдив  16  4  4  8  13:22  16
11. Дунав  17  4  4  9  15:26  16
12. Царско село  16  4  3  9  17:24  15
13. Ботев Враца  17  3  4  10  15:31  13   
14. Витоша  17  1  1  15  10:36  4
Програма Хоризонт Стадион    Берое Мартин Камбуров футбол
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