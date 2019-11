Тейлър Суифт подобри рекорд на Майкъл Джексън по получени музикални награди

Тейлър Суифт спечели общо шест награди на церемонията на Американските музикални награди, състояла се тази вечер в театър Майкрософт в Лос Анджелис, предадоха световните агенции.

Певицата беше обявена за изпълнител на годината, за най-добра поп-рок изпълнителка, за най-добра съвременна изпълнителка, най-добра изпълнителка на десетилетието и грабна още две награди - за най-добър поп/рок албум на годината за "Lover" и за най-добро видео - това към парчето "You need to calm down".

Преди тази церемония Суифт имаше общо 23 Американски музикални награди, печелени в различни години. С новите шест тя подобри рекорда на Майкъл Джексън, който имаше общо 24 награди.

Суифт благодари на феновете си, които са я подкрепяли през всичките тези години. Тя произнесе емоционална благодарствена реч пред просълзените си родители.

Певицата Били Айлиш грабна две награди - за нов изпълнител на годината и за най-добър изпълнител на алтернативна музика. Звездата Лизо, която неотдавна получи най-много номинации за Грами, си тръгна от церемонията с празни ръце.

С три награди бе отличен Калид за любима песен в категорията соул/ар енд би за парчето "Soul", за любим албум в същата категория за албума "Free Spirit" и за най-добър поп/рок изпълнител.

За най-добро поп-рок дуо или група бяха отличени Би Ти Ес, а за най-добра поп/рок песен "Without me" на Холзи. Би Ти Ес получиха и наградите за турне на годината и за най-любим изпълнител в социалните мрежи.

В категорията за най-добър дует бе избрана песента "Senorita" на Шон Мендес и Камила Кабело.

Рапърът Пост Малоун, който бе с най-много номинации (общо седем), спечели приза за най-добър рап/хип-хоп албум за "Hollywood's Bleeding". Карди Би грабна наградата за любим рап/хип-хоп изпълнител, а за най-добра рап/хип-хоп песен бе отличен дуетът на Лил Нас Екс и Били Рей Сайръс "Old Town Road".

В категориите за най-добър соул/ар енд би изпълнител и изпълнителка победиха съответно Бруно Марс и Бионсе.

В кънтри категориите за най-добра певица наградата грабна Кари Ъндърууд, а за най-добър изпълнител - Кейн Браун. Кари Ъндърууд получи отличието и в категорията за най-добър кънтри албум за "Cry Pretty". За най-добър кънтри дует или група бяха отличени Дан енд Шей, които победиха и в категорията за най-добро кънтри парче за "Speechless".

За най-добър латино изпълнител бе отличен Джей Балвин, а за най-добър електроданс изпълнител - Маршмелоу.

Лорън Дейгъл спечели наградата за най-вдъхновяващ съвременен изпълнител, а за музика към филм спечели саундтракът към "Бохемска рапсодия".

Церемонията се открои със запаметяващите се изпълнения на Грийн Дей, Шаная Туейн и Тони Браксън.