Добре ли си

Посрещаме ви с „Шпиони в нощта“, Spies In The Night, песен от Дейвид Фостър и Джей Грейдън, написана за вокалния квартет „Манхатън Трансфър“. Аранжиментът съдържа елементи от т.н. „Джеймс Бонд тема“, композирана от Монти Норман, появила се за пръв път във филма „Д-р Но“ през 1962 година, с участие на Шон Конъри и Урсула Андрес. Записът на „Шпиони в нощта“ сякаш открехна „кутията на Пандора“ по отношение на трилър естетиката в песенните текстове и по-късната, злокобна звучност в лекия жанр, въпреки че години по-рано някои рок групи се ориентираха към теми, свързани със „страшното“. За това публиката трябва да обвини или благодари на „Дийп Пърпъл“ или „Блек Сабат“. Да не говорим за късните им епигони. И неусетно, някак отведнъж средновековният демон намери място в тежкия рок. А по-претенциозната музика, губейки позиции пред рока, остана встрани от този процес, докато един ден музикалният шоубизнес не откри съживяваща инжекция – трилърът: от столетия – доходоносна тема за литературата и от десетилетия – за филмовата индустрия. Тогава, защо да не го внедрим и в песенния текст?! Да го „инкорпорираме“. И това се официализира с издаването на мултиплатинения албум „Трилър“ на Майкъл Джексън. За да е ясно, че нищо не е случайно – появи се видео на едноименната песен, с различни, приказно-ужасяващи елементи, взети назаем от епоса и Хелоуин. Нещо повече, следващата продукция на Джако бе още по-ярко подчинена на „лошото, страшното“. Преди всичко, за това говори заглавието на албума – „Bad“ ("Лош"), както и песните за бързия демон „Speed Demon“, водещият хит „Bad“ и най-вече „Smooth Criminal“ ("Спокоен престъпник").

Освен за фантастичната модерна, високотехнологична и силна музикална продукция, критиката превъзнасяше Майкъл Джексън и продуцента Куинси Джонс и заради смелостта да флиртуват със злото, както и да превърнат една 4-минутна песен в убедителна драма, песенен спектакъл с криминално съдържание. Дали точно това е достойно за похвала, не знаем, но със сигурност текстът на „Smooth Criminal“ съдържа и забавен елемент. Всеки, който е слушал песента, сигурно е забелязал безкрайното изпяване на думите Are you ok, Annie ("Добре ли си, Ани"). Повтаряна почти до втръсване, фразата очевидно пародира въпроса, задаван по неписано правило във всеки филм, когато има „екшън“ сцена с пострадал герой: Добре ли си? Въпрос, задаван дори когато героят вече няма как да отговори…