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Резултати от 19-ия кръг на Втора лига по футбол

Втора лига
Снимка: Архив

Резултатите от мачовете в 19-ия кръг на Втора лига по футбол:

Лудогорец 2 - Локомотив  (Сф)    2:1
Хебър - Спартак (Вн)      3:0
Черноморец (Балчик) - Локомотив (ГО)  2:0
Литекс - Струмска слава  0:2
Кариана – Поморие    отложен

От събота:
Нефтохимик – Монтана    0:2
Ботев (Гълъбово) – Пирин    0:0

В понеделник:
18:00 часа: ЦСКА 1948 - Спартак (Плевен)

Класиране:

1. Септември (София)  17  15  1  1  39:17  46

2. ЦСКА 1948 (София)  17  14  1  2  46:17  43

3. Монтана  18  11  3  4  36:14  36

4. Локомотив (София)  18  9  3  6  28:18  30

5. Хебър (Пазарджик)  18  9  3  6  30:22  30

6. Литекс Ловеч  18  8  4  6  28:15  28

7. Нефтохимик (Бургас)  18  8  3  7  29:27  27

8. Локомотив (Горна Оряховица)  18  7  5  6  25:25  26

9. Пирин (Благоевград)  17  6  6  5  23:23  24

10. Кариана (Ерден)  17  6  5  6  23:23  23

11. Ботев (Гълъбово)  18  6  5  7  21:28  23

12. Черноморец (Балчик)  18  6  4  8  15:22  22

13. Лудогорец 2 (Разград)  18  3  9  6  18:23  18

14. Струмска слава (Радомир)  18  5  1  12  18:32  16

15. Поморие  17  2  3  12  15:33  9

16. Спартак 1918 (Варна)  18  2  3  13  5:39  9

17. Спартак (Плевен)  17  2  3  12  8:30  6
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