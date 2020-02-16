Резултати от 19-ия кръг на Втора лига по футбол

Резултатите от мачовете в 19-ия кръг на Втора лига по футбол:
Лудогорец 2 - Локомотив (Сф) 2:1
Хебър - Спартак (Вн) 3:0
Черноморец (Балчик) - Локомотив (ГО) 2:0
Литекс - Струмска слава 0:2
Кариана – Поморие отложен
От събота:
Нефтохимик – Монтана 0:2
Ботев (Гълъбово) – Пирин 0:0
В понеделник:
18:00 часа: ЦСКА 1948 - Спартак (Плевен)
Класиране:
1. Септември (София) 17 15 1 1 39:17 46
2. ЦСКА 1948 (София) 17 14 1 2 46:17 43
3. Монтана 18 11 3 4 36:14 36
4. Локомотив (София) 18 9 3 6 28:18 30
5. Хебър (Пазарджик) 18 9 3 6 30:22 30
6. Литекс Ловеч 18 8 4 6 28:15 28
7. Нефтохимик (Бургас) 18 8 3 7 29:27 27
8. Локомотив (Горна Оряховица) 18 7 5 6 25:25 26
9. Пирин (Благоевград) 17 6 6 5 23:23 24
10. Кариана (Ерден) 17 6 5 6 23:23 23
11. Ботев (Гълъбово) 18 6 5 7 21:28 23
12. Черноморец (Балчик) 18 6 4 8 15:22 22
13. Лудогорец 2 (Разград) 18 3 9 6 18:23 18
14. Струмска слава (Радомир) 18 5 1 12 18:32 16
15. Поморие 17 2 3 12 15:33 9
16. Спартак 1918 (Варна) 18 2 3 13 5:39 917. Спартак (Плевен) 17 2 3 12 8:30 6