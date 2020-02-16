Резултати от 19-ия кръг на Втора лига по футбол

Резултатите от мачовете в 19-ия кръг на Втора лига по футбол:

Лудогорец 2 - Локомотив (Сф) 2:1

Хебър - Спартак (Вн) 3:0

Черноморец (Балчик) - Локомотив (ГО) 2:0

Литекс - Струмска слава 0:2

Кариана – Поморие отложен

От събота:

Нефтохимик – Монтана 0:2

Ботев (Гълъбово) – Пирин 0:0

В понеделник:

18:00 часа: ЦСКА 1948 - Спартак (Плевен)

Класиране:

1. Септември (София) 17 15 1 1 39:17 46

2. ЦСКА 1948 (София) 17 14 1 2 46:17 43

3. Монтана 18 11 3 4 36:14 36

4. Локомотив (София) 18 9 3 6 28:18 30

5. Хебър (Пазарджик) 18 9 3 6 30:22 30

6. Литекс Ловеч 18 8 4 6 28:15 28

7. Нефтохимик (Бургас) 18 8 3 7 29:27 27

8. Локомотив (Горна Оряховица) 18 7 5 6 25:25 26

9. Пирин (Благоевград) 17 6 6 5 23:23 24

10. Кариана (Ерден) 17 6 5 6 23:23 23

11. Ботев (Гълъбово) 18 6 5 7 21:28 23

12. Черноморец (Балчик) 18 6 4 8 15:22 22

13. Лудогорец 2 (Разград) 18 3 9 6 18:23 18

14. Струмска слава (Радомир) 18 5 1 12 18:32 16

15. Поморие 17 2 3 12 15:33 9

16. Спартак 1918 (Варна) 18 2 3 13 5:39 9

17. Спартак (Плевен) 17 2 3 12 8:30 6