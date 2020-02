Джузепе Миличи през погледа на любовта

„Музикална мрежа“ представя албума The Look Of Love на италианския музикант – композитор и изпълнител на хармоника Джузепе Миличи. Албумът е издаден през 2016 г., съдържа петнайсет трака, измежду които популярни световни евъргрийни от филми и мюзикли, хитове от ерата на диското, джаз стандарти и инструментални пиеси, като три от тях са авторски композиции.

Всички аранжименти са дело на пианистите Фабрицио Фоджа, Нерио Поджи и цигуларя Марчело Сириняно, а изтънчените изпълнения, отличен звук и чудесен музикален подбор, достойно нареждат този албум в лавиците на световната музикална фонотека.

The Look Of Love е една от най-красивите песни на легендарния тандем от композитора Бърт Бакарак и автора на текста Хал Дейвид от 1967 г., с която започва и е озаглавен албумът. Изисканият прочит на песента, изпълнението на един от гост-солистите – певицата Франческа Граменя – и майсторското звукоизвличане от хармониката на Джузепе Миличи, сякаш те приканват и прошепват „Чуй целия албум!“.

От там насетне насладата е гарантирана и налице

Други гост-певци са Аниезе Качола, Уолтър Ричи, Ели Бруна, Том Гебъл, Алън Скафарди, Валерия Милацо, както и инструменталистите – саксофонистът Фабио Тулио, тромпетистите Фабрицио Босо и Масимо Гера, акордеонистът Роберто Джервази и други вече добре познати имена на слушателите на предаването „Музикална мрежа“.

Миличи е вземал уроци по хроматична хармоника при Вили Бъргър, хармония и джаз импровизация при Лари Наш и пиано при Салваторе Бонафеде. Бил е член на Европейския джаз оркестър с диригент флейтистът Джеймс Нютон. Свирил е и със Симфоничния оркестър на БНР в Teatro La Fenice във Венеция, под диригентството на Маурицио Абени.

Освен изявите на сцената и в студиото, работи интензивно в света на филмовата музика като изпълнител и композитор.

Участвал е на джаз форумите по цял свят, но най-вече в САЩ (Blue Note в Ню Йорк), Гърция, Холандия, Швейцария, Мароко, Австралия, Англия, Франция, Аржентина, Германия, Южна Африка, Полша и Мозамбик.

Има издадени няколко авторски албума, но активно бива канен да взема участие и в музикалните проекти на изпълнители като Питър Чинкоти, Джани Моранди, Орнела Ванони, Тутс Тилеманс, Джино Паоли, „Мат Бианко“, Моника Манчини, Джиджи Д'Алесио, Ейми Стюарт, Том Киркпатрик, Лаура Фиджи, Антонела Руджеро и много, много други световни музиканти.

През 1990 г. Джузепе Миличи е гост на известния журналист Адриано Мацолети в популярното предаване Radio Uno Sera Jazz. Там се среща с френския джаз пианист Марсиал Солал, който казва за него: „Миличи има правилното чувство и показва, че знае всичко за джаза.“

През 2004 г. излиза албумът му November 64, описан от знаменития интерпретатор на устна хармоника, белгийския музикант Тутс Тилеманс като „Добре изсвирен и добре продуциран“.

Джузепе Миличи ще звучи не за първи път в предаването „Музикална мрежа“. Слушали сме го като гост-солист в албумите на негови италиански колеги – певци и инструменталисти.

Нека заедно чуем авторския му албум The Look Of Love, който със сигурност ще ни подейства освежаващо.

Слушайте "Музикална мрежа" на 20 февруари, четвъртък от 11 часа.