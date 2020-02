САЩ наложиха санкции срещу 13 души и компании от Китай, Ирак, Русия и Турция

САЩ обявиха днес, че налагат санкции над 13 чуждестранни граждани и компании от Китай, Ирак, Русия и Турция заради подкрепа за иранската ракетна програма, предаде Ройтерс.

Държавният департамент заяви, че налага нови наказателни мерки срещу 3 китайски компании, китайски гражданин и турска компания.

Китаецът е Ло Динвън, а фирмите са Chinese entities as Baoding Shimaotong Enterprises Services Co. Ltd, Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co Ltd, and Wuhan Sanjiang Import and Export Co Ltd. В санкционния списък е и турската Eren Carbon Graphite Industrial Trading Co Ltd.

В становище на Държавния департамент се посочва, че Ло Динвен е бил въвлечен и в доставки на чувствителни предмети за пакистанската оръжейна програма.

Санкциите включват ограничения за възлагане на правителствени поръчки от САЩ, за американска държавна помощ и за износ.

В становището не се дават детайли за другите мишени на санкции.