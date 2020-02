Екстремните спортове 23-29 февруари 2020 г.

Отборът на Бълграия по фрирайд участва в събота в 3-звездно състезание за младежи и девойки в Андора. Трима скиори представят страната ни - Борислав Гарибов (17 години), Тина Близнакова (16 години) и Денис Марков (11 години). Това е първото състезание за Денис, който е най-малкият член на отбора. Резултатите очаквайте по-късно тук!









Алекс Чикон прекрати експедицията си на Еверест. "Свърши се. Всички сме добре.. по чудо! Ако бяхме продължили, нямаше да се върнем живи", написа Чикон. Той съобщава, че в Лагер 1 е имало 1 метър сняг, а по пътя към Лагер 3 - половин метър.

Испанецът идва след броени дни в България. В рамките на София филм фест той и режисьорът Айтор Барес ще представят филма „Еверест - едно свръхчовешко предизвикателство“. Срещата с българската публика е на 17 март, от 20:30 в кино "Люмиер". Миналия ноевмри Чикон беше гост на Банско филм фест. Интервюто, което даде тогава за БНР, можете да прочетете и чуете тук.









Германецът Йост Кобуш също прекрати експедицията си на Еверест, след като достигна 7350 метра в опита си да изкачи соло върха по Западния гребен. 27-годишният алпинист направи няколко ротации между Базов лагер и превала Лхо Ла, където беше установил Лагер 1, в последните дни изкара 1 нощ на 6700 метра, но реши да прекрати опита си, заради силни ветрове, лавинна опасност и недобра физическа форма. Самият той изрази задоволство от опознавателната си експедиция.

Без успех завърши опитът на четирима непалци да поставят рекорд за скоростно изкачване на Еверест. Експедицията им започна изненадващо в понеделник, когато пристигнаха в Базов лагер. Планът им беше да изкачат Еверест без допълнителен кислород за 5 дни и в сряда вече бяха стигнали Лагер 2, но лошото време спря и техния опит.









Влошени са метеорологичните условия и на седемхилядника Батура Сар в Пакистан, където работи полска експедиция. Съобщава се за обилни снеговалежи, ветрове със скорост до 100 км/ч и видимост до няколко метра. "Това означава, че след като изградихме Лагер 3 (6400 м), трябва да прекратим всякаква дейност", написа ръководителят на полските алпинисти Пьотр Томала. В момента всички са в Базов лагер.

Коронавирусът заплашва идния сезон в Хималаите. Има редица отменени участия в експедиции на китайски и италиански клиенти, съобщава The Himalayan Times. Все още няма официално съобщение от Китай дали ще затвори Тибет.









Италианецът Симон Гитл осъществи първи зимен соло траверс на Tre Cime di Lavaredo в Доломитите. Той премина същите маршрути, които изкатерва през март 2017 г. с германеца Михи Волебен по петте върха Cima Ovest, Cima Grande, Cima Piccola, Punta di Frida и Cima Piccolissima. Тогава им отнема 9 часа и 15 минути. Сега Гитл е направил изкачванията сам, с един бивак между Cima Ovest и Cima Grande. Гитл също беше гост миналия ноември на Банско филм фест. Интервюто му за БНР можете да прочетете и чуете тук.

Американецът Джими Уеб направи второ преминаване на боулдъра “Off the Wagon Sit”, 8C+, в Тичино, Швейцария. Проблемът е решен за първи път от Шон Робату през ноември 2018 г., а това е шестият боулдър в света с подобна трудност. 8C+ е една от най-високите катергории, до момента в света има само два боулдъра с по-висока категория - Burden of Dreams във Финландия, преминат през 2016 г. от Нале Хукатайвал, и No Kapote Only, изкатерен през 2019 г. от Шарл Албер. И двата са 9А.









На пазара у нас е вече дългочаканото второ издание на книгата на легендарния италиански алпинист Валтер Бонати "Моите планини", близо 60 години след първото издание.

“Моите планини” е първата книга, която Бонати пише и която се превръща в крайъгълен камък в литературата за алпинизъм. След близо 60 години от нейното написване тя продължава да е изключително актуална и жива, точно както класическите произведения в световната литература, пише в предговора на новото българско издание Сандро Филипини, италиански журналист и личен приятел на Бонати. Интервю с него можете да чуете тук.

