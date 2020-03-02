Програма на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 март 2020 година

1 март

Свири Симфоничният оркестър на Словашкото радио. Диригент Петер Валентович.

3.00 часа – Владимир Годар (1956), Гробницата на Барток.

3.20 часа – Золтан Кодай (1882-1967), Танци от Галанта.

3.36 часа – Еуген Сухон (1908-1993), Симфониета рустика.

3.54 часа – Витеслав Новак (1870-1949), „В татрите“, опус 26.

4.13 часа – Александър Мойзес (1906-1984), Погребални танци, опус 43.

4.34 часа – Карл Мария фон Вебер (1786-1826), Кларинетен квинтет в ди бемол мажор, опус 34. Изпълняват Джеймс Кембъл (кларинет) и Оксфордски струнен квартет.



2 март

Свири Оркестърът на Западногерманското радио в Кьолн. Диригент Уейн Маршал.

3.00 часа – Винченцо Белини (1801-1835), Симфония из операта „Капулети и Монтеки“.

3.06 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Фрагменти из балета „Ромео и Жулиета“, опус 64.

3.15 часа – Хитоши Сакимото (1969), Фрагменти из „Ромео и Жулиета“, аранжимент – Рогер Ванамо.

3.22 часа – Ленърд Бърстейн (1918-1990), Фрагменти из „Уестсайдска искория“, аранжимент Фредерик Мюлер.

3.27 часа – Нино Рота (1911-1978), Любовна тема из „Ромео и Жулиета“, арангименти Карл Хайнц Лоджес и Инго Луис Луис.

3.31 часа – Елтън Джон (1947), „Твоята песен“, аранжимент Марк-Аурел Флорос.

3.36 часа – Шарл Гуно (1818-1893), „Жулиета спи“.

3.39 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Фрагменти из балета „Ромео и Жулиета“, опус 64.

3.47 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Погребален марш из драматичната симфония „Ромео и Жулиета“.

3.50 часа – Фредерик Делиус (1862-1934), „Разходка в Райската градина“ из операта „Село Ромео и Жулиета“, аранжимент Томас Бийчъм.

3.59 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), 12 Етюда за пиано, опус 25. Изпълнява Лукас Генюшас.

4.31 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Квартет в сол мажор. Изпълнява квартет „Quatuor Mosaiques“ в състав: Ерих Хобат и Андреа Бишоф (цигулки), Анита Митерер (виола) и Кристоф Койн (виолончело).



3 март

Свири Симфоничният оркестър на Шведското радио. Диригент Далия Стасевска.

3.00 часа – Брита Бистрьом (1977), Вариации „Farewell“.

3.18 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Вариации „Рококо“, опус 33. Изпълнява Амалия Стелхайм (виолончело) със Симфоничния оркестър на Шведското радио. Диригент Далия Стасевска.

3.39 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Симфонични танци, опус 45.

4.15 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано №29 в си бемол мажор, опус 106 „Хамерклавир“. Изпълнява Каби Ларетей.



4 март

Изпълнения на камерен оркестър „Сейнт Пол“.

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Серенада №2 в ла мажор, опус 16.

3.32 часа – Андрю Норман (1979), „Gran Turismo“.

3.40 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №1 в до мажор, опус 21.

4.07 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Серенада за духови в ре минор, опус 44. Изпълнява ансамбъл „I Soloisti del Vento“. Диригент Етиен Сибенс.

4.30 часа – Йозеф Сук (1874-1935), Серенада за струнни, опус 6. Изпълнява Националният оркестър на Би Би Си в Уелс. Диригент Джеймс Кларк.



5 март

Изпълнения на Габор Барта (цигулка) и Йоел Кантори (виолончело).

3.00 часа – Рейнголд Глиер (1875-1956), 8 пиеси за цигулка и виолончело, опус 39.

3.20 часа – Золтан Кодай (1882-1967), Дуо за цигулка и виолончело, опус 7.

3.52 часа – Габор Варта (1974), Пасакалия латина за цигулка и виолончело.

3.59 часа – Габор Варта (1974), Танц за цигулка и виолончело.

4.01 часа – Луиджи Куадранти (1941), Адажио KV 138. Изпълняват: Андреа Маскети( цигулка), Тейра Ямашита (цигулка), Джулия Вешлер (виола) и Клод Аури (виолончело).

4.06 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Кларинетен квинтет в ла мажор, K 581. Изпълняват: Курцио Петралио (кларинет), Андреа Маскети (цигулка), Тейра Ямашита (цигулка), Джулия Вешнер (виола) и Клов Аури (виолончело).

3.37 часа – Джакомо Пучини (1858-1924), „Хризантеми“. Изпълнява квартет „Мойзес“.

4.43 часа – Йохан Йоахим Кванц (1697-1773), Концерт за флейта №290 в сол минор. Изпълнява Алексис Косенко с ансамбъл „Les Ambassadeurs“. Диригент – Алексис Косенко.



6 март

Изпълнения на ансамбъл „Musica Viva“ с диригент Александър Рудин.

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония №40 в сол минор, K.550.

3.26 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Увертюра към „Коронацията на Дарий“, RV.719.

3.31 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт в си минор за 4 цигулки и оркестър. Солисти: Наталия Юкхемчук, Елена Корженевич, Пьотр Чонкушев и Светлана Грес.

3.40 часа – Едвард Григ (1843-1907), „Последна пролет“ из 2 Елегични мелодии, опус 34.

3.46 часа – Карл Юлиевич Давидов (1838-1889), Фантазия върху руски песни за виолончело и оркестър, опус 7. Солист и диригент Александър Рудин (виолончело).

3.59 часа – Антон Аренски (1861-1906), Струнен квартет №2 в ла минор, опус 35.

4.16 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Симфония №4, опус 36 във фа минор. Изпълнява Симфоничният оркестър на Румънското Национално радио. Диригент – Александър Рудин.

4.58 часа – Михаил Иванович Глинка (1804-1857), „Где наша роза?“. Изпълнява баритонът Петери Саломаа. На пианото – Илмо Ранта.



7 март

Свири струнен квартет „Щадлер“.

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Струнен квартет №14 в ре минор, D810 „Смъртта и момичето“.

3.43 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет №15 в ла минор, опус 132.

4.25 часа – Золтан Кодай (1882-1967), „Missa brevis“ (... tempore belli) Изпълнява Камерен хор от град Печ с диригент Алис Комароми. Солисти – Анико Копяр (сопран), Ева Наги, Агнес Тумпекне Кути (сопрано), Тимеа Тилай, Янош Серекован и Йозеф Молдвай. С участието на Ищван Ела (орган).



8 март

Изпълнения на Камерен оркестър-Берн с диригент Грациела Контрато.

3.00 часа – Етел Смит (1858-1944), Концерт за цигулка и валдхорна в ла мажор. Солисти – Агата Ратц (цигулка) и Зора Слокар (валдхорна).

3.29 часа – Клара Джас „Zytglogge“. Солисти Агата Ратц (цигулка) и Зора Слокар (валдхорна).

3.32 часа – Габриеле Брунер (20-и век), Шест картини за оркестър.

3.46 часа – Луиз Фаренц (1804-1875), Симфония №3 в сол минор, опус 36.

4.21 часа – Дора Пеячевич (1885-1923), „Животът на цветята“, опус 19. Изпълнява на пиано Ида Гамулин.

4.42 часа – Ана Милосавлевич (1982), „Червено“. Изпълнява ансамбъл „Метаморфози“.

4.48 часа – Жермен Тайефер (1892-1983), „Арабеска“. Изпълняват: Шърли Брил (кларинет) и Пьотр Споц (пиано).

4.52 часа – Елизабет Кайпер (1877-1953), Der Pfeil und das Lied; Marien Lied; Ich komme Heim (оп. 17 Nos 1, 2 & 3). Изпълняват: Ирене Маесен (сопрано) и Франс ван Рут (пиано).



9 март

Свири оркестър „Концертът на Нациите“ с диригент Жорди Савал.

3.00 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт в ре мажор, RV 562 (Andante, Allegro).

3.07 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт за цигулка в ре мажор, RV 230 'L'estro armonico' (Larghetto).

3.10 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Оратория „Триумфиращата Юдита“ по либрето на Якопо Касети. Изпълняват: Мариане Беате Киланд (мецосопрано), Рейчъл Редмънд (мецосопрано), Марина де Лизо (мецосопрано), Лучия Мартин-Картон (сопрано), Кристин Мулдерс (мецосопрано), ансамбъл „La Capella Reial de Catalunya“, и оркестър „Концерт на нациите“. Диригент – Жорди Савал.



10 март

Свири фестивален оркестър „Шлезвиг-Холщайн“. Диригент – Том Коопман.

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Оркестрова сюита №4 в ре мажор, BWV 1069.

3.20 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Концерт в до мажор за три клавесина (аранжимент Том Коопман). Солисти: Марта Гомес Алонсо (флейта), Ленарт Хогер (обой) и Хироко Касаи (цигулка).

3.38 часа – Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Симфония №5 в ре мажор „Реформационна“.

4.05 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), 25 Вариации и фуга, опус 24 върху тема от Георг Фридрих Хендел. Изпълнява на пиано Симон Трпчески.

4.31 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония №40 в сол минор. Изпълнява Симфоничният оркестър на Полското Национално радио. Диригент Станислав Скровачевски.



11 март

Изпълнения на Московски Филхармоничен оркестър с диригент Алексей Рубин.

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към операта „Вълшебната флейта“.

3.08 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано и оркестър №21 в до мажор, K.467. Солист – Екатерина Мечетина.

3.35 часа – Йохан Щраус-син (1825-1899), Валс, опус 325 „Приказки из Виенската гора“.

3.49 часа – Йохан Щраус-син (1825-1899), Валс, опус 410 „Пролетни гласове“.

3.55 часа – Йохан Щраус-син (1825-1899), Увертюра към оперетата „Прилепът“.

4.04 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Валс из операта „Кавалерът на розата“.

4.17 часа – Морис Равел (1875-1937), „Валсът“. Диригент – Кирил Кондрашин.

4.30 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за цигулка и оркестър №5 в ла мажор, K.219. Изпълняват Джеймс Енес и „Mozart Anniversary Orchestra“.



12 март

Свири Оркестърът на Романска Швейцария с диригент Густаво Химено.

3.00 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“.

3.22 часа – Бела Барток (1881-1945), Концерт за пиано №2 в сол мажор. Солист – Франсоа-Фредерик Ги.

3.50 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Фантазия „Буря“, опус 18.

4.16 часа – Бела Барток (1881-1945), Сюита из балета „Чудният Мандарин“.

4.35 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Кантата „Selig ist der Mann“, BWV 57. Изпълнява ансамбъл „Il Giardino Armonico“ с диригент Джовани Антонини.



13 март

Свири Шагайджек Носрати, пиано.

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Партита №4 в ре мажор BWV 828.

3.32 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Партита №3 в ла минор, BWV 827.

3.50 часа – Томас Бломенкамп (1955), Марш, Интермецо и Валс.

4.02 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Соната за пиано №19 в до минор, D 958.

4.32 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Унгарска мелодия в си минор D 817

4.37 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Импромтю в сол бемол мажор, D 899.

4.43 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония №22 (H.1.22) в ми бемол мажор „Философът“. Изпълнява ансамбъл „Prima La Musica“. Диригент – Дирк Фермойлен.



14 март

Свири Симфоничният оркестър на Румънското национално радио.

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Концерт за цигулка в ре мажор, опус 77. Солист – Кристина Ангелеску. Диригент – Румон Гамба.

3.39 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Andante из Соната за цигулка №2 в ла минор, BWV 1003. Изпълнява Кристина Ангелеску.

3.43 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Вариации „Енигма“, опус 36. Диригент Румон Гамба.

4.13 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Псалм 127 „Nisi Dominus“ за глас и оркестър. Изпълнява Матю Уайт (контратенор) с ансамбъл „Arte dei Suonatori“. Диригент Едуардо Лопес Банцо.

4.34 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Струнен квартет в сол минор, опус 10. Изпълнява Струнен квартет „Тилев“.



15 март

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), „Миса Солемнис“ в ре мажор, опус 123. Изпълняват: Гения Кюмайер (сопрано), Бетина Ранш (мецосопрано), Чарлз Уъркмен (тенор), Алехандро Марко-Бурмайстер (бас), Хорът на Швейцарското радио и телевизия и Оркестърът на Романска Швейцария. Диригент Маркус Пошнер.

4.16 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Клавирен квинтет във фа минор, опус 34. Изпълняват Борис Берман (пиано) и „Alexander String Qu“.

