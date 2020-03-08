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Три мача от първа лига предстоят днес

Снимка: БФС

Три мача от 24-ия кръг на първа професионална футболна лига ще се изиграят днес. Ето и съперниците:

от 12:30 часа: Славия - Ботев Пловдив
от 15:00 часа: Ботев Враца - Левски София
от 17:30 часа: Лудогорец - Дунав Русе 

Резултатите от изиграните мачове:
Етър - Арда 1:1
Локомотив Пловдив - Витоша Бистрица  1:1
ЦСКА-София - Берое  2:0
Черно море - Царско село  1:0

Временно класиране:
1. Лудогорец  22  15  7  0  37:9  52 точки
2. Локомотив (Пловдив)  24  13  7  4  46:22  46
3. ЦСКА-София  24  13  7  4  39:16  46
4. Левски  23  13  6  4  40:17  45
5. Славия  23  11  6  6  29:22  39
6. Черно море  24  9  10  5  30:21  37
7. Берое  24  12  1  11  37:32  37
8. Ботев (Пловдив)  23  8  6  9  24:25  30
9. Арда (Кърджали)  23  7  8  8  25:29  29
10. Етър  24  5  9  10  26:40  24
11. Царско село  24  6  4  14  22:39  22
12. Дунав (Русе)  23  4  6  13  17:39  18
13. Ботев (Враца)  23  4  6  13  20:45  18
14. Витоша (Бистрица)  24  1  3  20  15:51  6
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