Три мача от първа лига предстоят днес

Три мача от 24-ия кръг на първа професионална футболна лига ще се изиграят днес. Ето и съперниците:

от 12:30 часа: Славия - Ботев Пловдив

от 15:00 часа: Ботев Враца - Левски София

от 17:30 часа: Лудогорец - Дунав Русе



Резултатите от изиграните мачове:

Етър - Арда 1:1

Локомотив Пловдив - Витоша Бистрица 1:1

ЦСКА-София - Берое 2:0

Черно море - Царско село 1:0



Временно класиране:

1. Лудогорец 22 15 7 0 37:9 52 точки

2. Локомотив (Пловдив) 24 13 7 4 46:22 46

3. ЦСКА-София 24 13 7 4 39:16 46

4. Левски 23 13 6 4 40:17 45

5. Славия 23 11 6 6 29:22 39

6. Черно море 24 9 10 5 30:21 37

7. Берое 24 12 1 11 37:32 37

8. Ботев (Пловдив) 23 8 6 9 24:25 30

9. Арда (Кърджали) 23 7 8 8 25:29 29

10. Етър 24 5 9 10 26:40 24

11. Царско село 24 6 4 14 22:39 22

12. Дунав (Русе) 23 4 6 13 17:39 18

13. Ботев (Враца) 23 4 6 13 20:45 18

14. Витоша (Бистрица) 24 1 3 20 15:51 6



