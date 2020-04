Тенис може да има чак 2021 година, смята шеф на Уимбълдън

Тенисът може да не се върне до 2021 г., след като пандемията на коронавирус предизвика отмяната на целия сезон на тревата и по-голямата част от кампанията на клей, смята изпълнителният директор на Уимбълдън Ричард Люис, цитиран от БТА.



"Оптимистът в мен, а аз често не съм оптимист - все още се надява, че Откритото първенство на САЩ ще се състой. Човек се надява, че нещата ще са се успокоили малко и турнирите в Монреал, Торонто, Синсинати ... могат да се случат преди началото на US Open. Всички знаем, че в момента това е слабо вероятно. Не мисля, че е нереалистично да се каже, че тази година може да няма повече тенис. Но да се надяваме, че US Open и "Ролан Гарос" ще се проведат", каза Люис.



Откритото първенство на Франция, първоначално трябваше да се играе от 24 май до 7 юни, но беше отложено за 20 септември. Само месец след приключването на US Open. От Уимбълдън обявиха в сряда, че турнирът се отменя за догодина.



"Ще се радваме да се видим Серина Уилямс и Роджър Федерер отново на Уимбълдън. Това е нещо, което да очакваме с нетърпение", допълни Ричард Люис.