Музикална школа в Хонконг предлага уроци в камиони

Когато чува камион да паркира пред дома й в Хонконг, 7-годишната София Чун грабва партитурата си и хуква навън. В превозното средство я посреща преподавателят й Еван Кам с шише с дезинфектант в ръка и маска на лицето и я приветства с пиано, предаде БТА като цитира Ройтерс.

След като училищата в Хонконг са затворени от края на януари, от учениците се изисква да посещават онлайн занятия. Как обаче се ходи на уроци по пиано?

"Мингс Пиано" - музикална школа с 12 преподаватели и около 200 ученици, е наела три камиона, за да "доставят" уроците до вратата на възпитаниците си, и същевременно да съхрани бизнеса си.

За ученици като София уроците предлагат и рядката и добре дошла възможност да излязат за малко извън дома.

"Самата аз се чувствам потисната, какво остава за децата ми. Те постоянно ме питат Кога мога да изляза да играя? Къде мога да отида? Какво друго мога да правя? Сега ни се предлага възможност", споделя Уенди, майката на София.

След избухването на пандемията музикалната школа губи две трети от бизнеса си. Много ученици имат желание да продължат занятията, но не искат да използват маски или да се придвижват с обществен трансрорт.

Джесика Лам, бизнес мениджър на "Мингс Пиано", казва, че са почерпили идеята да организират уроци в камиони от мобилните центрове за кръводаряване.

Клавишите на пианото се дезинфекцират след всеки урок. Ремаркето на камиона е оборудвано с пречиствател за въздух и осветление, което означава, че превозното средство трябва да е в движение.

По време на мобилния урок малката София упражнява любимата си песен "Let it Go" от анимацията "Замръзналото кралство" на "Дисни". Ученичката има напредък от предходната седмица и вече свири с две ръце.

Докато трае урокът, случайни пешеходци проследяват с любопитни погледи музикалния камион. На ден Еван Кам посещава между шест и седем възпитаници на школата