Лейди Гага, Пол Маккартни, Стиви Уондър, Дейвид Бекъм - в онлайн подкрепа на борещите се с коронавируса

Певицата и актриса Лейди Гага обяви специално онлайн събитие „Един свят: Заедно у дома“ (One World: Together At Home), което ще бъде излъчено на 18-19 април, предаде ТАСС.

Инициативата е с участието на представители на шоубизнеса и е насочено към подкрепа на хората, които се борят с инфекцията по целия свят.

Лейди Гага говори за това по време на видео брифинг, организиран съвместно със Световната здравна организация (СЗО).

От своя страна Хю Евънс, един от основателите и изпълнителен директор на Global Citizen, отбеляза, че глобалното здраве е един от приоритетите на платформата, която има за цел борба с бедността.

Чрез „Един свят: Заедно у дома“ ще насърчаваме филантропите, корпорациите и правителствата да допринесат за борбата срещу Covid-19. включително разпространението на медицински консумативи и лични предпазни средства за медицински специалисти по целия свят. "

Според Евънс, в събитието ще участват, между другото, Елтън Джон, Пол Маккартни, Стиви Уондър, Дейвид Бекъм, Крис Мартин, Били Айлиш, Аланис Морисет, Андреа Бочели, Еди Ведър, Лизо, Малума и други.

Преди седем дни са проведени преговори с 68 различни компании, опериращи в развлекателната индустрия и други области. В резултат на разговорите „бяха събрани 35 милиона долара, които ще отидат за закупуване на лични предпазни средства, медицински консумативи, коронавирусни тестове и изследователски дейности за нуждаещите се страни“, заяви Лейди Гага.