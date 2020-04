СЗО: В света се работи по около 70 ваксини за Covid-19

В световен мащаб се разработват около 70 коронавирусни ваксини, като при три от тях вече има тестови изпитания върху хора, съобщи Световната здравна организация, предаде агенция Блумбърг.

Най-отдавнашна в клиничния процес се намира експериментална ваксина, разработена от листваната на борсата в Хонконг компания CanSino Biologics Inc. и Пекинския институт по биотехнология, като тя вече навлезе във "Втора фаза" на клинични изпитания. Другите две тествани върху хора ваксини са разработвани по отделно от американските фармацевтични производители Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc., съгласно документ на СЗО.

Наблюдава се напредък с безпрецедентна скорост при разработването на ваксини, тъй като изглежда малко вероятно, че силно заразният инфекциозен патоген ще бъде унищожен само чрез строги ограничителни мерки. Лекарствената индустрия по цял свят се надява да компресира времето, необходимо за получаване на ваксина на пазара, което обикновено отнема около 10 до 15 години, до следващата година.

Редица големи и малки фармацевтични компании се впуснаха да разработват ваксина срещу Covid-19, тъй като това би бил най-ефективният начин за овладяване на коронаврусната епидемия. Фармацевтичните гиганти като Pfizer Inc. и Sanofi също имат кандидати за ваксина в предклинични етапи, показва документът на СЗО, цитиран т Блумбърг.

Компанията CanSino Biologics Inc. заяви през март, че е получила китайско регулаторно одобрение за започване на изпитания на хора на нейната ваксина.

Базираната в Масачузетс компания Moderna също получи през март регулаторно одобрение в САЩ за бързо преминаване към изпитвания върху хора, прескачайки по този начин години на тествания върху животни. През миналата седмица и компанията Inovio също започна изпитания на своя експериментална ваксина върху доброволци.