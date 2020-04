Испания се готви за още облекчения на карантината

Испанските власти предпазливо подготвят още стъпки към облекчаването на мерките в страната, която бе една от най-тежко засегнатите от Covid-19 в Европа, след като на децата бе разрешено да излизат от домовете за първи път от 6 седмици, предаде Ройтерс.

Испания бе под строга карантина от 14 март и отскоро започна разхлабване на ограниченията след спад в темпото на заразата.

Днес смъртните случаи се увеличиха с 331 и достигнаха общо 23 521. Общият брой на заразените е 209 465 от 207 634 ден по-рано.

Having suffered one of the world's deadliest outbreaks of the COVID-19 respiratory disease, Spain has been under strict lockdown since March 14, but recently begun to ease restrictions as it reined in the infection rate.

В неделя децата под 14-годишна възраст получиха 1 час разходка, спазвайки правилата за дистанция, на не повече от 1 км от домовете си.

Ден по-рано премиерът Педро Санчес обяви, че испанците на всички възрасти ще могат да излизат и спортуват навън от 2 май, ако броят на заразените продължи да спада.