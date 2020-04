Роби Уилямс ни връща към диското

Новият албум на Роби Уилямс ще носи духа на диското, вдъхновен от песента на Кайли Миног от 2001 г. "Your Disco Needs You", която му е помогнала при записите.

Изпълнителят на "Angels" разкри, че той е вдъхновен да изостави за известно време парти звученето от предишния си албум "The Heavy Entertainment Show" от 2016 г. и миналогодишния празничен " The Christmas Present".

Има обаче още няколко не толкова купонджийски предложения, тъй като в една от песните той пее за своята история с Айда Фийлд, от която той има 4 деца и която е спасила живота му в битката със зависимостта от наркотици.

Бившата звезда от "Take That" – който е „чист“ от 20 години, изпя по време тежкия период: "Трябва да се променя, трябва да се изчистя, не мога да позволя майка ми да ме види да умра така. Давене в бутилки, търкаляне с модели, преди да те намеря. Да, летях нависоко, вярно е, но сега летя високо с теб".

Междувременно австралийската поп кралица Кайли наскоро разкри, че тя и Роби готвят още една обща песен. Двамата записаха мега-хита "Kids" през 2000 г.