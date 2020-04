Програма на Еврокласик ноктюрно от 1 до 14 май 2020 година

1 май

Изпълнения на Мартин Зелер (виолончело) и Елс Бисманс (пиано).

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Сонатина в ре мажор, опус 137.

3.15 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Импромтю в си бемол мажор, посмъртен, опус 142/3.

3.28 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Соната „Арпеджионе“ в ла минор.

3.52 часа – Бернхард Хайнрих Ромберг (1767-1841), Адажио в ми мажор.

3.55 часа – Луи Шпор (1784-1859), Tempo di Polacca in A, из „Фауст“.

3.58 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Пет песни, транскрипция на Мартин Зелер. Изпълняват: Мартин Зелер (виолончело) и Елс Блеземанс (пиано).

4.17 часа – Йохан Непомук Хумел (1778-1837), Вариации върху „La Monferrina“, опус 54.

4.32 часа – Франц Шуберт (1797-1828), транскрипция на Ференц Лист, аранжимент на Мартин Зелер и Елс Блеземанс „Leise flehen meine Lieder“.

4.38 часа – Лудомир Рожицки (1883-1953), „Anheli“, опус 22. Изпълнява Симфоничният оркестър на Полското национално радио. Диригент Януш Пржибилски.



2 май

Свири Симфоничният оркестър на Словения. Диригент – Пабло Гонсалес.

3.00 часа – Карл Нилсен (1865-1831), Увертюра, опус 18 „Хелиос“.

3.13 часа – Едвард Григ (1843-1907), Концерт за пиано и оркестър в ла минор, опус 16. Солист – Фреди Кемпф.

3.43 часа – Николай Капустин (1937), Концертен етюд №7, опус 40 (Интермецо). Изпълнява на пиано Фреди Кемпф.

3.48 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Фрагменти из балета „Ромео и Жулиета“.

4.31 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Концерт за цигулка №2 в сол минор, опус 63. Изпълнява Арабела Щайнбахер с Филхармоничния оркестър на Монте Карло. Диригент Дима Слободенюк.



3 май

3.00 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония №8 в ми бемол мажор „Симфония на хилядата“ (текст Йохан Волфганг фон Гьоте). Изпълняват: Ирен Теорин (сопрано), Марита Кварвинг Золберг (сопрано), Мари Ериксмун (сопрано), Тоне Кумерволд (мецосопрано), Шарлоте Хелекант (контраалт), Николай Шикоф (тенор), Андрю Фостер Уилямс (баритон), Джон Релиа (бас), Филхармоничният хор на Осло, Хорът на Норвежката национална опера, Детски хор при Норвежката опера, Филхармоничният оркестър на Осло и Оркестърът на Норвежката опера и балет. Диригент – Юка-Пекка Сарасте.

4.18 часа – Ерик Сати (1866-1925), Три пиеси във формата на круша. Изпълнява клавирно дуо Стивън Колачни и Стейн Колачни.

4.36 часа – Антонин Дворжак (1941-1904), Серенада за духови в ре минор, опус 44. Изпълнява ансамбъл „I Soloisti del Vento“. Диригент – Етиен Зибенс.



4 май

Свири оркестърът на Романска Швейцария. Диригент – Дейвид Афкам

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Концерт за пиано и оркестър №3 в до минор, опус 37. Солист – Салим Ашкар.

3.38 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Мечтание“ из „Детски сцени“, опус 15. Изпълнява на пиано Салим Ашкар.

3.42 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония №7 в до мажор, опус 60 „Ленинградска“.



5 май

3.00 часа – Рихард Щраус (1864-1949), „Веселите шеги на Тил Ойленшпигел“. Изпълняват: Сергей Островски (цигулка), Кристоф Ран (контрабас), Антон Дреслер (кларинет), Мириам Гусек (фагот) и Ричард Бисил (валдхорна).

3.00 часа – Карл Мария фон Вебер (1786-1826), Кларинетен квинтет в си бемол мажор опус 23. Изпълняват: Антон Дреслер (кларинет), Сергей Островски (цигулка), Марсел Игнасио Риера (цигулка), Ноеми Бялоброда (виола) и Питър Тиман (виолончело).

3.36 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Септет в ми бемол мажор опус 20. Изпълняват: Сергей Островски (цигулка), Ноеми Бялоброда (виола), Питър Тиман (виолончело), Кристоф Ран (контрабас), Антон Дреслер (кларинет), Ричард Бисил (валдхорна) и Мириам Гусек (фагот).

4.16 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Вариации по тема от Корели, опус 42. Изпълнява на пиано Дънкан Клифърд.

4.37 часа – Александър Кандов (1949), Троен концерт за арфа, флейта, виолончело и струнни. Изпълняват: Сузана Клинчарова (арфа), Георги Спасов (флейта), Димитър Тенчев (виолончело) и камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Диригент – Пламен Джуров.



6 май

Изпълнения на ансамбъл „Азаар“

3.00 часа – Хоакин Турина (1882-1949), „La Oracion del torero“, опус 34 (аранжимент Хосе Луис Турина).

3.09 часа – Хоакин Турина (1882-1949), Сюита №2 „Севиля“ (аранжимент Хосе Луис Турина).

3.27 часа – Морис Равел (1875-1937), Сонатина (аранжимент Уейн Питерсън).

3.39 часа – Хоакин Турина (1882-1949), „Испански жени“ (аранжимент Хосе Луис Турина).

3.53 часа – Хоакин Турина (1882-1949), „Хенералифе“ из 5 цигански танца, опус 55 (аранжимент Хосе Луис Турина).

3.55 часа – Едуард Лало (1823-1892), Испанска симфония за цигулка и оркестър. Изпълнява Вадим Репин със Симфоничния оркестър на Саарбрюкен. Диригент Майкъл Стърн.

4.28 часа – Гаспар Санц (1640-1710), 4 пиеси из „Instrucción de música sobre la guitara española“. Изпълняват Ксавиер Диас-Латоре (китара) и Педро Естеван (перкусии).

4.45 часа – Морис Равел (1875-1937), „Шехерезада“ – 3 поеми за глас и оркестър (1903). Изпълнява Виктория де лос Анжелес (мецосопрано) с Кралския Концертгебау оркестър. Диригент Пиер Монтьо.



7 май

3.00 часа – Сърдан Дедич (1965), Струнен квартет №2. Изпълнява Загребски струнен квартет.

3.14 часа – Морис Равел (1875-1937), Струнен квартет във фа. Изпълнява Загребски струнен квартет.

3.42 часа – Луиджи Бокерини (1743-1805), Квинтет за китара №3 в ре мажор. Изпълняват Сърдан Булат (китара) и Загребски струнен квартет.

4.00 часа – Едвард Григ (1857-1934), Интродукция и Алегро, опус 47 за струнен квартет и струнен оркестър. Изпълнява оркестър „Солистите на Загреб“.

4.16 часа – Благое Берса (1873-1934), „Suncana Polja“. Изпълнява Загребски филхармоничен оркестър. Диригент Казуши Оно.

4.32 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт за виолончело №1 в ми бемол мажор, опус 107. Изпълнява Борис Пергаменшчиков със Симфоничния оркестър на Люксембург. Диригент Леополд Хагер.



8 май

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Швеция с диригент Джон Уилсън.

3.00 часа – Йохан Щраус-син (1825-1899), Императорски валс.

3.12 часа – Рихард Щраус (1864-1949), „Четири последни песни“ (по стихове на Херман Хесе и Йозеф Айхендорф). Солист – Малин Бистрьом (сопрано).

3.34 часа – Ерих Корнголд (1897-1957), Симфония във фа диез минор, опус 40.

4.20 часа – Рихард Щраус (1864-1949), „Метаморфози“ за 23 струнни инструмента (AV.142) Изпълнява оркестър „Risor Festival Strings“. Диригент Кристиан Тецлаф.

4.49 часа – Карл Мария фон Вебер (1786-1826), Анданте и Рондо унгарезе в до минор, опус 35. Изпълнява Юхани Тапанинен (фагот) със Симфоничния оркестър на Финландското радио. Диригент – Юка-Пекка Сарасте.



9 май

3.00 часа – Джеймс МакМилан (1959), „Мизерере“. Изпълняват: Щефани Петилоран (сопрано), Валтрауд Хайнрих (алт), Йорг Генслайн (тенор), Андрю Редмънд (бас), Хорът на средно училище „Гьоте“, Гера.

Следват изпълнения на камерен хор „ RIAS“ – Берлин с диригент Джъстин Дойл и ансамбъл „Capella de la Torre“. Диригент – Катарина Баумл.

3.14 часа – Хайнрих Шютц (1585-1672), Магнификат за 14 гласа из „Свещената музика“ II.

3.21 часа – Хайнрих Шютц (1585-1672), Фрагменти из „Лебедова песен“: Псалм 100 – Jauchzet dem Herrn alle Welt, SWV 493.

3.27 часа – Михаел Преториус (1571-1621), Exsultemus adiutori nostro за 6 гласа. Изпълнявa ансамбъл „Capella de la Torre“. Диригент – Катарина Баумл.

3.31 часа – Хайнрих Шютц (1585-1672), Четири откъса от „Лебедова песен“.

3.52 часа – Джовани Басано (ок. 1560-1617), „Salvator mundi“ за 5 гласа. Изпълнява ансамбъл „Capella de la Torre“. Диригент – Катарина Баумл.

3.55 часа – Хайнрих Шютц (1585-1672), Три откъса из „Лебедова песен“. Изпълняват камерен хор „ RIAS“ – Берлин с диригент Джъстин Дойл и ансамбъл „Capella de la Torre“. Диригент – Катарина Баумл.

4.17 часа – Михаел Преториус (1571-1621), „Passamezzo“ за 6 гласа. Изпълнявa ансамбъл „Capella de la Torre“. Диригент – Катарина Баумл.

4.21 часа – Хайнрих Шютц (1585-1672), Четири откъса из „Лебедова песен“.

4.48 часа – Джовани Басано (ок. 1560-1617), „Deus qui beatum Marcum“. Изпълнявa ансамбъл „Capella de la Torre“. Диригент – Катарина Баумл.

4.51 часа – Хайнрих Шютц (1585-1672), откъси из „Лебедова песен“. Изпълняват камерен хор „ RIAS“ – Берлин с диригент Джъстин Дойл и ансамбъл „Capella de la Torre“. Диригент – Катарина Баумл.

4.58 часа – Тео Йелема (1955), Хорална хармонизация върху Псалм 24 – 1, 3 и 7. Изпълнява Тео Йелема (орган).



10 май

3.00 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония-кончертанте в си бемол мажор, Hob. I:105 Изпълняват: Клара Дент (обой), Сунг Кнон Ю (фагот), Райнер Волтерс (цигулка), Констанце фон Гутцайт (виолoнчело) и Симфоничният оркестър на Берлинското радио. Диригент – Владимир Юровски.

3.22 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония №3 в ре минор. Изпълнява Симфоничният оркестър на Берлинското радио. Диригент Владимир Юровски.

4.18 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Септет в ми бемол мажор, опус 20. Изпълняват Мишел Летиец (кларинет), Андре Казалет (валдхорна), Джорджо Мандолези (фагот), Агата Шимчевска (цигулка), Амихай Грош (виола), Рафал Квятковски (виолончело) и Юрек Дибал (контрабас).



11 май

Свири Симфоничният оркестър на Шведското радио. Диригент Херберт Бломщедт.

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Кантата BWV 51 „Jauchzet Gott in allen Landen“. Солисти: Симона Хоуда-Сатурова (сопрано) и Джанлука Кализе (тромпет).

3.19 часа – Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Симфония №2 в си бемол мажор, опус 52 (Lobgesang). Солисти: Симона Хоуда-Сатурова (сопрано), Мари Хенриет Райнхолд (мецосопрано), Тилман Лихди (тенор). С участието на Хора на Шведското радио.

4.28 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет в до мажор, опус 59 „Разумовски“. Изпълнява струнен квартет „Игдрасил“.



12 май

Три симфонии от Лудвиг ван Бетовен (1770-1827). Изпълнява Държавният оркестър на Дрезден. Диригент Кристиан Тилеман.

3.00 часа – Симфония №1 в до мажор, опус 21.

3.30 часа – Симфония №2 в ре мажор, опус 36

4.05 часа – Симфония №3 в ми бемол мажор, опус 55 „Ероика“

5.59 часа – Камий Сен-Санс (1835-1921) Вариации, опус 35 върху тема на Бетовен. Изпълнява клавирно дуо Дейл Бартлет и Жан Маршанд.



13 май

Изпълнения на Хора на Шведското радио с диригент Петер Дикстра и хормайстор Марк Корович.

3.00 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Откъси от „Всенощно бдение“, опус 37.

3.08 часа – Антон Аренски (1861-1906), Откъси из „Три квартета опус 57“. С участието на Трулс Морк (виолончело).

3.14 часа – Арво Пярт (1935), „. ..which was the son of...“

3.20 часа – Алфред Шнитке (1934-1998), Три свещени песни

3.28 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Вокализ, опус 34 №14. Солист – Трулс Морк (виолончело).

3.35 часа – Игор Стравински (1882-1971), „Симфония на псалмите“ (аранжимент Дмитрий Шостакович). С участието на Йохан Улен (пиано) и Магнус Сколд (пиано).

3.55 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Симфонична поема, опус 35 „Камбаните“ за солисти, хор и оркестър (текст Константин Балмонт по поемата на Едгар Алън По). Изпълняват: Румяна Барева (сопран), Павел Куршумов (тенор), Стоян Попов (баритон), хор „Морски звуци“ Варна и Симфоничният оркестър на Българското радио с диригент Васил Стефанов.

4.33 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Соната за цигулка №3 в ла минор, опус 25 (в румънски фолклорен стил). Изпълняват Габриел Кроитору (цигулка) и Валентин Георгиу (пиано).



14 май

Изпълнения на трио в състова: Даниел Сепек (цигулка), Табеа Цимерман (виола) и Жан-Гиен Керас (виолончело).

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Серенада, опус 8 в ре мажор за цигулка, виола и виолончело.

4.31 часа – Шандор Верес (1907-1992), Струнно трио (1954).

3.54 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Дивертименто в ми бемол мажор.

4.38 часа – Мариан Мозетич (1948), „Пасион на Ангелите“ – Концерт за две арфи и оркестър (1995). Изпълняват: Нора Буманис и Юлия Шоу (арфи) с оркестъра на СВС във Ванкувър. Диригент – Марио Бернарди.