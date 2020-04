Как се промени светът от последната титла на Ливърпул

Когато пандемията блокира света, Ливърпул бе на съвсем малка крачка от реализирането на 30-годишната си мечта - отново да спечели титлата в Англия. Но коронавирусът бе на друго мнение и засега отложи иначе заслуженото коронясване на "червените" от "Анфилд", които водят с 25 точки пред втория Манчестър Сити.





Тези дни кръглата годишнина от последния триумф на мърсисайдци бе изпълнена. На 28 април 1990 година Ливърпул победи Куинс Парк Рейнджърс с 2:1 и стана недостижим на върха, а в крайното класиране челната тройка оформиха отборите на Астън Вила и Тотнъм. Тогава Висшата лига все още се наричаше Първа дивизия. За този 30-годишен период изтече много вода и много неща се случиха в света на футбола и изобщо на планетата.





Когато Ливърпул спечели за последно титлата на Острова, това бе рекордният, 18-и шампионски трофей, за "червените". Тогава звездите в състава бяха Кени Далглиш и Джон Барнс.





Онзи далечен ден хитът на Мадона "Vogue" се изкачи начело в музакалните класации в Обединеното кралство. Ирландската певица Шиниъд О`Конър пък превзе класациите в Съединените щати с песента "Nothing compares to you". Аксел Роуз от "Guns N' Roses" се ожени, но бракът му просъществува само няколко месеца.





Когато Ливърпул спечели за последно титлата, на мода сред мъжете бяха мустаците. Култовият вратар на тима тогава - Брус Гробелаар, също имаше окосмяване под носа и над устата си.





По света в Германия празнуваха падането на Берлинската стена.











През 1990 година Ливърпул бе на върха на вълната и едва ли са били мнозина тези, които тогава са мислели, че това ще бъде последната титла за тима за много дълъг период. И че Манчестър Юнайтед ще изпревари големия си съперник по броя титли и ще стане рекордьор с 20, както е в момента.





Всъщност оттогава насам се случиха доста интересни събития.





Ето някои от тях:





На 20.12.1990 сър Тим Бърнърс изобретява световната интернет мрежа;





На 7.1.1992 бе подписан Маастрихтския договор, с който бе създаден Европейският съюз;





На 9.5.1994 Нелсън Мандела бе избран за първия президент на Южна Африка след падането на апартейда;





На 1.7.1997 практически се слага край на Британската империя, след като Хонконг преминава в ръцете на Китай;





На 11.9.2001 светът е разтърсен от ужасяващата терористична атака срещу Световния търговски център в Ню Йорк;





На 4.11.2008 Барак Обама става първия чернокож президент на САЩ





За да стигнем до наши дни, когато пандемията ни е поставила в немислимото допреди месеци положение на блокада. А Ливърпул все още не е шампион, макар че няма две мнения - напълно го заслужава. Дали ще стане, зависи както от коронавируса, така и от волята на футболните власти в Англия.