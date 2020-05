You Are The Champions - от Queen към здравните работници на първа линия

„Куийн“ и Адам Ламбърт пуснаха нов прочит на известния хит We Are The Champions, за да отдадат почит на здравните работници на първа линия по целия свят и да наберат средства за фонд „Солидарност за отговор на COVID-19“ на СЗО.

Благотворителната версия на емблематичния хит на рок легендите от 1977 г. „We Are The Champions“ получи своя дебют на живо по време на изпълнение в Инстаграм от китариста Брайън Мей с променен текст – YOU are The Champions - за да отдаде почит на работниците в здравеопазването и „воюващите на първа линия“ по света за спасяване на животи на фона на пандемията от коронавирус.

Дъщерята на барабаниста Роджър Тейлър 0 д-р Рори Тейлър, който е ключов служител на NHS, присъства в придружаващото музикално видео.



„Като баща с дъщеря на първа линия, аз съм изключително наясно с жизненоважната работа, която вършат ежедневно, за да спасят нас и нашето общество. Тяхната храброст и саможертва не заслужава нищо по-малко от сто процента усилия на нашите правителства да ги защитят. Те са ценни за всички нас и наистина са нашите шампиони."

Адам - който изпълнява водещия вокал на мястото на покойния велик фронтмен Фреди Меркюри от 2011 г. - добави: „С най-голяма благодарност към всички, които са на фронтовата линия по целия свят, посвещаваме представянето си. Благодаря ви, че ни пазите, прекланяме се пред вашата храброст и сила.''