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Един шофьор – шест нарушения

Снимка: Радио Шумен

Пиян и неправоспособен водач е задържан в Шумен в петък вечерта, информират от полицията.

Около 21,30 ч. на улица "Индустриална", близо до входа на строителна борса, за проверка бил спрян лек автомобил "Фолксваген Пасат". Полицейските служители забелязали, че колата е с различни табели отпред и отзад.

Водачът, 38-годишен шуменец, не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство. Установено било, че е неправоспособен и че управлява в едногодишен срок от установяването му, че шофира без книжка.

Тестът с дрегер на шофьора отчел 1,38 промила алкохол в издишания въздух. Автомобилът бил технически неизправен, нямал задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и не е минал технически преглед, установили още полицаите.

38-годишният водач е останал едно денонощие в ареста, по случая е образувано досъдебно производство.
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Радио Шумен Шумен    алкохол "Гражданска отговорност" нарушения полиция проверка технически преглед шофьорска книжка
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