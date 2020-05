Слънчев джаз от Южна Европа и Латинска Америка

Няколко пропуснати премиери на добър джаз в последно време ще компенсираме в новото издание на "Слънчев джаз+".

Началото е с хармониката на един от "кръстниците" ни - Антонио Серано.

Продължението е с италиански нотки на двама французи - Жан-Пиер Комо ("Guarda che Luna" и "Chorino Amalfitano") и Ан Дюкро ("Estate"). Отново тя, но и Ал ди Меола преоткриват джаз-заряда на "Бийтълс" ("Something", "Here Comes the Sun" и "Till There Was You").

Втората част на предаването ни води в Латинска Америка.

Лила Даунс и в новия си албум пее любими по-стари неща ("La Llorona" и "La Cumbia del Mole"). Танго, но по европейски с Волфганг Хафнер ("Chiquilin de Bachin" и "La Cumparsita"). Към Бразилия ни водят Алексия Бомтемпо ("Mais Devagar") и италианците "Самбука" ("Luz Negra").

Финалът е с известната ни от Конча Буйка "La nina de fuego", но от средата на 60-те със саксофона на Педро Итуралде, който горе-долу по същото време поставя с Пако де Лусия основите на фламенко-джаза.

Нощта е млада!

Началото е традиционно - в 23 ч., по Радио София.