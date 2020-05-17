Ловеч и Троян възстановяват автобусите по междуселищните линии

Общините Ловеч и Троян продължават поетапно да възстановяват, макар и частично движението на автобусите по междуселищните линии.

От утре - 18 май, се възстановя и движението на автобусите от Ловеч до Плевен и обратно, но само сутрин и вечер.

Отново ще пътува и сутрешния обиколен автобус от Ловеч до Луковит. Пуска се нов обиколен автобус от Ловеч до село Горан през селата Умаревци, Йоглав, Дойренци, Дренов и Владиня.

Община Троян възстановява автобусите до още няколко села.

След Голяма Желязна, Врабево и Ломец от утре ще се изпълняват и курсове до Орешак, Черни Осъм, Балабанско, Балканец и Белиш.