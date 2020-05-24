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Бойко Борисов: Ако някой е искал да помогне на Левски щеше да прехвърли акциите на Наско Сираков без шашмалогии

Премиерът Бойко борисов
Снимка: БГНЕС

Премиерът на България Бойко Борисов обяви днес, че ако някой е искал да помогне на Левски, е щял да прехвърли акциите на клуба на Наско Сираков без да прави шашмалогии. Министър-председателят допълни, че ако ръководството на сините му е изпратило писмо, то той утре ще го хвърли в коша.

„Ако има такова писмо наистина, ще го скъсам и ще го хвърля в коша. Защото нямам нищо общо с това. И ще дойдете да ме питате вече дали е хвърлено. Заповядайте утре. Ще им кажа утре, че съм го хвърлил”, заяви Бойко Борисов и допълни:


"Какво общо имам аз с Левски, за да ми се пращат писма? Не се интересувам изобщо Те нарочно го правят, вие им ставате ретланслатор и после се обиждате. Какво общо имам аз. Някой ако е искал да направи добро на Левски, ще предаде на Наско Сираков още веднага акциите и ще приключи темата" 
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