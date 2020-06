Въздушни барабани

„Острови по течението“ (Islands In The Stream) – песенно заглавие по едноименната книга на Ърнест Хемингуей, ви представят в „Изпята поезия“ Кристиян Бояджиев заедно с Димитрина Кюркчиева.



Написана от „Би Джийс“ (братята Бари, Морис и Робин Гиб) песента влиза в основния репертоар на Кени Роджърс. Тук звучи с прочит на групата „Лейди Антебелъм“ (Lady Antebellum). Изпълнението е от пролетта на 2020 година, по време на събитието „Заедно у дома“. Благодарение на глобалната телевизионна мрежа много хора по Планетата имаха възможност да станат част от 6 часовото предаване и виртуален концерт, организирани от компанията „Глобъл Ситизън“ и певицата Лейди Гага. Под мотото: „Един свят – заедно вкъщи, заедно у дома“ начинанието бе в полза на борбата с пандемията „Covid-19“. С директно включване от своите домове взеха участие здравни специалисти, музиканти, артисти, спортисти, певци, филантропи: Матю Маконъхи, Семюъл Джексън, Мат Деймън, Линдзи Вон, Люис Хамилтън, Пол Макартни, Лейди Гага, „Лейди Антебелъм“, Стиви Уондър, Елтън Джон, Селин Дион, Ланг Ланг, Ани Ленъкс, Били Айлиш, Рита Ора, Дзукеро, Майкъл Бубле, Кийт Ърбан, Тейлър Суифт…



Участваха и четиримата от „Ролинг Стоунс“ (Rolling Stones) с едновременна изява на всеки от тях, от стая в неговия си дом. „Стоунс“ изпълниха You Can’t Always Get What You Want (Не можеш винаги да имаш всичко, което пожелаеш) – парче от 1969 година, което прозвуча в олекотен вариант. Във виртуалния концерт по обясними причини отсъстват валдхорната и пианото на Ал Купър, атрактивното дамско вокално трио, „Лондонският бахов хор“ с вокалните партии, разписани от Джак Ницше. Но пък чухме китарата и гласа на Мик Джагър, познатите китари на неговите колеги Кийт Ричардс и Рони Уд, но за почуда на всички барабанистът на „Стоунс“ свиреше на някакви въображаеми, виртуални, модерни (?!) барабани. Защо, ще попитате – и с право. Отговорът се оказва битово-тривиален: съпругата на Чарли Уотс не обича шум. Вкъщи музикантът не разполага с барабанен комплект (да не би случайно да вдигне шум) и има възможност да свири на барабани само извън дома си – на репетиции и концерти.



Отнесена към Чарли Уотс песента на Rolling Stones е достатъчно красноречива: не можеш да имаш всичко, което пожелаеш…

Дори и барабани в своя собствен дом.



Слушайте „Изпята поезия“ на 7 юни от 17 часа по програма „Христо Ботев“.