ЦСКА-София се измъчи срещу последния, но взе 3 точки

Резултати и голмайстори от 25-ия кръг на футболното ни първенство в Първа лига:

Дунав (Русе) - Арда (Кърджали) 0:0



Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) 0:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Валери Домовчийски 10



Витоша Бистрица - ЦСКА-София 0:1 (0:0)

голмайстор: Евандро 86



неделя:

Берое - Черно море



понеделник:

Царско село - Славия



от петък:

Левски - Лудогорец 0:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Каули 46



Локомотив (Пловдив) - Етър (Велико Търново) 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Доминик Малонга (76), 2:0 Антон Огнянов (83-автогол).



