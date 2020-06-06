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ЦСКА-София се измъчи срещу последния, но взе 3 точки

Първа лига
Снимка: БФС

Резултати и голмайстори от 25-ия кръг на футболното ни първенство в Първа лига:
Дунав (Русе) - Арда (Кърджали) 0:0

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Валери Домовчийски 10

Витоша Бистрица - ЦСКА-София 0:1 (0:0)
голмайстор: Евандро 86

неделя:
Берое - Черно море

понеделник:
Царско село - Славия

от петък:
Левски - Лудогорец  0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Каули 46

Локомотив (Пловдив) - Етър (Велико Търново) 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Доминик Малонга (76), 2:0 Антон Огнянов (83-автогол).
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