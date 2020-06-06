ЦСКА-София се измъчи срещу последния, но взе 3 точки

Резултати и голмайстори от 25-ия кръг на футболното ни първенство в Първа лига:
Дунав (Русе) - Арда (Кърджали) 0:0
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Валери Домовчийски 10
Витоша Бистрица - ЦСКА-София 0:1 (0:0)
голмайстор: Евандро 86
неделя:
Берое - Черно море
понеделник:
Царско село - Славия
от петък:
Левски - Лудогорец 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Каули 46
Локомотив (Пловдив) - Етър (Велико Търново) 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Доминик Малонга (76), 2:0 Антон Огнянов (83-автогол).