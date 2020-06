Програма на Еврокласик ноктюрно от 16 до 30 юни 2020

16 юни

3.00 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Allegro ma non troppo из Струнен квартет № 12 във фа мажор, оп. 96 „Американски“.

3.11 часа – Жан Франсе (1912-1997), откъси из Духов квинтет № 1.

3.19 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Духов квинтет, оп. 43.

Ансамбъл „Уранос“.

3.46 часа – Карл Нилсен (1865-1931), откъси из струнен квартет № 4 във фа мажор, оп. 44.

4.05 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Струнен квартет № 14 в ре минор D.810 „Смъртта и момичето“.

Струнен квартет „Симпли куортет“.

4.38 часа – Едвард Григ (1843-1907), Балада в сол минор, оп. 24. Изпълнява Лейф Уве Анснес (пиано).



17 юни

3.00 часа – Гидеон Клайн (1919-1945), Струнно трио. Изпълняват Даниъл Роуланд (цигулка), Разван Попович (виола) и Юстус Грим (чело).

3.16 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), аранжимент – Крищоф Маржатка, Клавирно трио № 4 в ми минор, оп. 90 „Думки“. Изпълняват Торстен Йоханс (кларинет), Разван Попович (виола) и Диана Кетле (пиано).

3.47 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Два славянски танца, оп. 72 (№№ 2 и 7). Изпълняват Диана Кетлер (пиано) и Роланд Пьонтинен (пиано).

3.56 часа – Зигфрид Фал (1877-1943), Клавирно трио в ла минор, оп. 4. Изпълняват Марк Бучков (цигулка), Мая Богданович (чело) и Роланд Пьонтинен (пиано).

4.26 часа – Лео Фал (1873-1925), увертюра „Разведената“. Изпълнява Симфоничният оркестър на Западногерманското радио (WDR) с диригент Франц Маршалек.

4.34 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Партита във фа мажор. Изпълнява ансамбъл „Фестивъл уиндз“.



18 юни

3.00 часа – Ритис Мажулис (р.1961), ‚Канон солус“.

3.07 часа – Йоханес Окегем (ок.1410-1497), „Кирие“ из Пролационна меса.

3.11 часа – Арво Пярт (р. 1935), „Дай ни мир, Господи“ (Da Pacem Domine).

3.15 часа – Йоханес Окегем (ок.1410-1497), „Глория“ из Пролационна меса.

3.21 часа – Хауърд Скемптън (р. 1947), „Господ е пастир мой“.

3.25 часа – Йоханес Окегем (ок.1410-1497), „Кредо“ из Пролационна меса.

3.32 часа – Каролин Шоу (р.1982), „и лястовицата“ (and the swallow)

3.36 часа – Йоханес Окегем (ок.1410-1497), „Санктус“ из Пролационна меса.

3.42 часа – Джон Франдсен (р. 1956), „O sacrum connvivium“ (Свещено пиршество).

3.48 часа – Йоханес Окегем (ок.1410-1497), „Агнус деи“ из Пролационна меса.

Ансамбъл „Арс нова Копенхаген“ с ръководител Пол Хилиър.

3.54 час - Фридерик Шопен (1810-1849), Дванадесет етюда, оп. 10 за пиано. Изпълнява Лукас Генюшас (пиано).

4.25 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Симфония № 5, оп. 50. Изпълнява Уелският национален оркестър на Би Би Си с диригент Томас Сьондергор.



19 юни

3.00 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 1 в ми минор, оп. 39.

3.41 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Концерт за цигулка и оркестър № 2 в сол минор, оп. 63. Соло цигулка – Гил Шахам.

4.08 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Гавот из Партита № 3 в ми мажор BWV 1006. Изпълнява Гил Шахам (цигулка).

4.11 часа – Рихард Щраус (1864-1949), анонимент аранжор, сюита из „Кавалерът на розата“.

4.37 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Тъжен валс из музиката към пиесата „Смърт“ на Арвид Ярнефелт, оп. 44.

Симфоничен оркестър на Баварското радио с диригент Яник Незе-Сеген.

4.42 часа – Морис Равел (1875-1937), аранжимент Петер Садло, „Испанска рапсодия“ в аранжимент за две пиана и ударни. Изпълняват Юка Йокслин (пиано), Антон Керняк (пиано), Матиас Вюрш (ударни) и Михаел Майнен (ударни).



20 юни

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирно трио в сол мажор, оп.121a, Десет вариации върху „Аз съм шивачът Какаду“. Изпълняват Анастасия Галенина (пиано), Ханс Кристиан Аавик (цигулка) и Павле Попович (чело).

3.19 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Клавирен квинтет в сол минор, оп. 57. Изпълняват Елена Овчаренко (пиано) и квартет „Измайловски“.

3.54 часа – Морис Равел (1875-1937), Клавирно трио в ла минор. Изпълняват Павле Попович (чело), Любомир Труянович (цигулка) и Антоан Пишон (пиано).

4.21 часа – Арън Копланд (1900-1990), „Витебск“ (Етюд върху еврейска тема). Изпълняват Ханс Кристиан Аавик (цигулка), Павле Попович (чело) и Анастасия Галенина.

4.39 часа – Иван Зайц (1832-1914), Симфонична картина в до минор, оп. 394. Изпълнява Симфоничният оркестър на Хърватското радио и телевизия с диригент Никша Бареза.



21 юни

3.00 часа – Роберт Шуман (1810-1856), увертюра към „Манфред“

3.13 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Концерт за цигулка и оркестър в ре минор WoO 23. Соло цигулка – Вилмош Олах.

3.42 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 1 в си бемол мажор, оп. 38 „Пролетна“.

Симфоничен оркестър на Унгарското радио с диригент Тамаш Вашари.

4.15 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Испанска песена пиеса, оп. 74. Изпълняват Маргит Ласло (сопран), Йожеф Рети (тенор), Золте Бенде (бас) и Хорът на Унгарското радио и телевизия с диригент Золтан Вашархейи.

4.39 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Три фантастични пиеси, оп. 73. Изпълняват Алек-Франк Гемил (валдхорна) и Саймън Смит (пиано).

4.51 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Ададжо и алегро в ла бемол мажор, оп. 70. Изпълняват Лиз Берто (виола) и Адам Лалум (пиано).



22 юни

3.00 часа – Робърт Феърфакс (1464-1521), Кралски магнификат.

3.15 часа – Джон Тавърнър (1490-1545), Исусе Христе, добър пастир.

3.18 часа – Ричард Сампсън (?-1554), „Пейте щастливци, покрити с пурпурни рози“ (Psallite felices).

3.28 часа – Ричард Сампсън (?-1554), Хвалете корена (Salve radix) „Канон на розата“.

3.30 часа – Робърт Феърфакс (1464-1521), „Хвалете на живота алфата и омегата“ (Laude vivi alpha et o).

3.45 часа – Ричард Сампсън (?-1554), „Колко са красиви“ (Quam pulchra es).

3.49 часа – Филип Вердло (1475-1552), Nil majus superi vident.

3.53 часа – Томас Талис (c.1505-1585), Виж Господа и погледни (See Lord and Behold).

4.09 часа Томас Талис (ок.1505-1585), Ако ме обичаш (If yee love me).

Анс. Вокалконсорт Берлин с диригент Джеймс Ууд.

4.11 часа – Йосташ дю Короа (1549-1609), Единадесет фантазии върху песни от 16-и век. Изпълнява ансамбъл „Хесперион XX“ с Жорди Савал – виола и ръководител.

4.39 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Клавирен концерт № 1 в ре минор BWV 1052. Изпълнява ансамбъл „Ле пасион дьо л'ам“ с диригент Мерет Люти.



23 юни

3.00 часа –Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), увертюра към Крал Стефан, оп. 117. Изпълнява Симфоничният оркестър на Унгарското радио с диригент Тамаш Вашари.

3.09 часа – Ференц Лист (1811-1886), Унгарска рапсодия № 15 в ла минор S. 244/15. Изпълнява Гергей Ковач (пиано).

3.15 часа – Джоакино Росини (1792-1868), ув. към „Крадливата сврака“. Изпълнява Симфоничният оркестър на Унгарското радио с диригент Тамаш Вашари.

3.27 часа – Ектор Берлиоз (1803-1869), Римски карнавал, ув. оп. 9. Изпълнява Симфоничният оркестър на Унгарското радио с диригент Мартин Райна.

3.36 часа – Ференц Лист (1811-1886), „Мефисто-валс“ № 1, S.514. Изпълнява Гергей Ковач.

3.48 часа – Георг Филип Телеман (1681-1767), Концерт-соната в ре мажор TWV 44:1. Изпълнява Тамаш Палфалви (тромпет) със Симфоничния оркестър на Унгарското радио под палката на Тамаш Вашари.

3.54 часа – Ерньо Дохнани (1877-1960), Финал из Секстет в до мажор, оп. 37. Изпълняват Вилмош Олах (цигулка), Янош Фейервари (виола), Гергей Девич (чело), Жанет Нюйто (кларинет), Шандор Беркл (валдхорна) и Гергей Ковач (пиано).

4.01 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Унгарски танц № 6 в ре мажор.

4.05 часа – Йохан Щраус-син (1825-1899) Да живеят унгарците! (Eljen a magyar!), бърза полка, оп. 373.

4.09 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Унгарски танц № 5 в сол минор.

Симфоничен оркестър на Унгарското радио с диригент Тамаш Вашари.

4.12 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Квартет за флейта и струнни (KA.171) в до мажор. Изпълняват Йонг-У Чун (цигулка), Мюнг-Хий Чо (виола), Джинк-Юнг Чий (чело) и Юнг-Ми Ким (флейта).

4.29 часа – Дмитри Шостакович (1906 -1975), Соната за чело и пиано, оп. 40 в ре минор. Изпълняват Ли-Уей (чело) и Гретел Даудсуел (пиано).



24 юни

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 3 във фа мажор, оп. 90.

3.36 часа – Ектор Берлиоз (1803-1869), Харолд в Италия, оп. 16. Соло виола – Николá Бон.

Национален оркестър на Франция с диригент Еманюел Кривин.

4.16 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Квартет № 14 в ре минор „Смъртта и момичето“ D 810. Изпълнява квартет Чурльонис.



25 юни

3.00 часа – Лариса Върхунц (р.1967), „Между пръстите звукът на образа ІІ“ (Between the Fingers the Sound of the Image II).

3.11 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Концерт за пиано и оркестър № 1 в ми минор, оп.11. Соло пиано – Деян Лазич (пиано).

3.52 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Клавирна соната в ре минор № 9 L.412. Изпълнява Деян Лазич.

3.57 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 4 в ми минор, оп. 98.

Симфоничен оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Росен Миланов.

4.37 часа – Марсел Турние (1879-1951), Сутринта, концертен етюд. Изпълнява Мойца Злобко (арфа).

4.41 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Концерт за клавесин, фортепиано и оркестър (Wq.47) в ми бемол мажор. Изпълняват Михел Еберт (клавесин) и Волфганг Брунер (пианофорте) с камерния оркестър „Словеникум“ под палката на Урош Лайовиц.



26 юни

3.00 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Клавирно трио № 2 във фа мажор, оп. 80. Изпълнява трио „Кунгсбака“.

3.28 часа – Клара Шуман (1819-1896), Три романса за цигулка и пиано, оп. 22. Изпълняват Мали Бруман (цигулка) и Саймън Кроуфърд-Филипс (пиано).

3.40 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Клавирно трио № 3 в сол минор, оп. 110.

4.07 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Етюд № 4, („Innig“) из Шест канонични етюда оп. 56.

Трио „Кунгсбака“.

4.11 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Концерт за пиано и оркестър № 2 в си бемол мажор, оп. 83. Изпълнява Роналд Браутигам (пиано) с Филхармонията на Нидерландското радио под палката на Бернхард Клее.



27 юни

3.00 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Прелюд към следобеда на един фавн.

3.12 часа – Бела Барток (1881-1945), Концерт за цигулка № 2, Sz 112. Соло цигулка – Юлия Фишер.

3.50 часа – Николó Паганини (1782-1840), Капричо № 13 в си бемол мажор (бис). Юлиа Фишер, цигулка.

3.53 часа – Модест Мусоргски (1839-1881), оркестрация – Морис Равел, „Картини от една изложба“.

4.27 часа – Жак Офенбах (1819-1880), Баркарола из „Хофманови разкази“ (бис).

Френски национален оркестър с диригент Лоренцо Виоти.

4.32 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Соната за чело и пиано № 2 (оп. 99) във фа мажор. Изпълняват Кристиан Полтера (чело) и Мартин Хелмхен (пиано).



28 юни

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 8 в си минор D759 „Недовършена“.

3.23 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Концерт за пиано и оркестър № 1 в си бемол минор, оп. 23. Соло пиано – Марта Аргерич.

3.57 часа – Витолд Лютославски (1913-1994), Концерт за оркестър.

4.26 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), ув. Егмонт, оп. 84.

Оркестър „Западно-източен диван“ с диригент Даниел Баренбойм.

4.35 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Рондо а капричо в сол мажор, оп. 129 в унгарски стил (alla ingharese) за пиано. Изпълнява Павел Колесников (пиано).

4.41 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Трио за пиано, кларинет и виола в ми бемол мажор K498, „Кегелщат“. Изпълняват Мартин Фрьост (кларинет), Антоан Тамести (виола) и Седрик Тибергиен (пиано).



29 юни

3.00 часа – Карл Райнеке (1824-1910), Трио за кларинет, валдхорна и пиано в си бемол мажор, оп. 274.

3.27 часа – Арам Хачатурян (1903-1978), Трио за кларинет, цигулка и пиано.

3.43 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Трио за валдхорна, цигулка и пиано в ми бемол мажор, оп. 40.

4.12 часа – Астор Пиацола (1921-1992), Рубен Дарио Рейна – аранжимент за цигулка, кларинет, валдхорна и пиано.

Хавиер Мартинес (кларинет), Рубен Дарио Рейна (цигулка), Мануел Фернандес (валдхорна) и Карина Азизова (пиано).

4.18 часа – Морис Равел (1875-1937), Испанска рапсодия. Изпълнява Филхармонията на Би Би Си с диригент Хуанхо Мена.

4.33 часа – Джордж Гершуин (1898-1937), Симфонична сюита из „Порги и Бес“. Изпълнява Уилям Трит (пиано) с Филхармонията на Хамилтън под палката на Борис Брот.



30 юни

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Фантазия във фа минор за пиано на четири ръце D.940.

3.24 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Алегро в ла минор D.947 „Житейски бури“.

3.40 часа – Николай Римски-Корсаков (1844-1908), „Шехеразада“, оп. 35.

4.25 часа – Ернесто Лекуона (1895-1963), Малагеня.

4.29 часа – Игор Стравински (1882-1971), Руски танц из „Петрушка“.

Клавирно дуо Силвéр-Гарбург.

4.33 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), аранжимент Ан Кюпенс, Вариации върху тема рококо за чело и струнен оркестър, оп. 33. Изпълнява Гавриел Липкинд (чело) с Брюкселския камерен оркестър.

4.55 часа – Жан-Филип Рамо (1683-1764), Установяване на вечен мир из „Кастор и Полукс“. Изпълнява Андерш Далин (тенор) с ансамбъл „Лез амбасадьор“ под ръководството на Алекси Косенко.