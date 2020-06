Премиера на сингъла Blood Black Like Water от новия албум на Mytrip

След малко повече от седмица излиза новият самостоятелен албум на Ангел Симитчиев под името Mytrip. „Keeper”, както ще бъде озаглавен албумът, излиза три години след своя пълнометражен предшественик и показва проекта в малко по-различна светлина. Ембиънт-атмосферата отново е налице, но музиката се разпростира върху по-широк спектър от настроения посредством по-мелодични пасажи и пулсиращи, ритмични луупове.



Голяма част от „Keeper” е създадена специално за концерт в Първо студио на Българско национално радио по време на тридневния радиофестивал „Аларма Пънк Джаз“ през октомври 2018 г., където слушахме още музикантите от лейбъла „Chinabot” Lafidki (Камбоджа) и Pisitakun (Тайланд) и световната премиера на проекта на легендания Марк Рибо с квинета Fish In Oil. Оригинално планиран като лайв запис, впоследствие албумът на Mytrip претърпява редица метаморфози по време на 2019 г., но въпреки това успява да запази емоцията и експресивността на този първи концерт, от който започва всичко.

А поради естетическата и емоционална обвързаност на албума с концертното пространство на Първо студио предлагаме премиерата на една от шестте пиеси, включени в „Keeper” – „Blood Black Like Water” – да е именно на уебсайта на БНР.

Blood Black Like Water е последната песен, написана за предстоящия албум. За разлика от останалата част от „Keeper”, която е смесена и мастерирана от румънския продуцент Мариус Костаке (работил с Ангел по албуми на други проекти с негово участие като Expectations, Leaver и т.н.), в Blood Black Like Water с допълнителни текстури и продукция се разписва Иван Шопов (COOH, InFusion).



Blood Black Like Water е първото колаборативно парче, което се промъква в самостоятелен пълнометражен албум на Mytrip.



„Keeper” излиза на 1 юли в ограничен тираж от 220 копия на винил и дигитално от българския авангарден лейбъл Amek, с който „Аларма“ и има редица съвместни концерти, осъществени през последното десетилетие.