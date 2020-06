Оn Repeat за дяволите в музиката на един Ангел

Снимка: Me and My Devil

Група Me adn My Devil

И дяволски, и ангелски - така музикантът и певец Ангел Каспарянов определя един от най-новите проекти на родната сцена Me and My Devil.

Брандират ги като новата супер група на България. Освен Ангел, Me and My Devil са още Васил Първановски, Мартин Стоянов и Деян Драгиев - Даката. И четиримата имат богато артистично минало, пък в някои случаи и настояще, в групите ODD Crew, „Ревю”, „Сепуко 6”, „Уикеда”, Babуface Clan, Panican Whyasker.

„Изотопия” изкара Ангел насред улицата в нощните потайности на софийския център, за да ни разкаже за първия сингъл на Me and My Devil – On Repeat, но и за усилената работа по първия им албум и за усещането да си ангелът в тази адска компания. Обявяваме го единодушно за основател на синтезирания буквализъм, вирусно и почти едносрично течение в даването на интервюта, и му даваме думата. Буквално само една.





Дяволът е музиката,

споделя Ангел. Защото му помага да живее живота, който иска. Балансира го. Иначе за него алегорията в името на групата е повече от ясна. „Отговаря изцяло на това, което правим, и начина, по който се чувстваме”. За етикета „супер група” не е наясно откъде се лепва. Оставяме на вашето въображение и сръчност да цъкате бързо из нета.

Me and My Devil готвят първи албум. В момента напълно завършват петото парче от него. Вторият сингъл бе обявен в социалните мрежи като „много мръснишка работа“. „Такова е парчето, това е буквализъм”, казва с усмивка Ангел и допълва, че е възможно в средата или края на есента албумът да е факт. Стига да са продуктивни, както сега. Със сигурност очаква „мръснишката” песен да излезе до края на юни. Замисля се за нещо и от Чистилището, но не и преди третия сингъл, който има адски щрихи и щипка сайкъделик.

В последните си три сесии в групата работят и по „ангелско“ парче. Бавно, но не и балада.

Всъщност заявката на момчетата е да създават пъстра музика, с която всеки меломан да посреща настроенията си. Нещо като разнородния вкус на сина на Ангел, който си избухва на Nine Inch Nails и Майкъл Джексън еднакво добре.

Подобно на собственото си дете, по време на работния процес в Me and My Devil Ангел слушал много… поп музика. Признава, че винаги я е харесвал. А феновете на „Сепуко 6“, които помнят Каспарянов, да преглътнат, че групата е замразена поне за момента.





По стълбата към Рая или по магистралата към Ада

В началото Васко и Даката имат готови композиции, когато търсят Ангел за вокал. „С малка пауза след първата среща не сме спирали да работим непрекъснато“, казва Ангел и допълва, че с Васко импровизират много.

По текстовете обаче работят трудно. Мнозинството искат песни на английски. Помага им Надя Здравкова.

И понеже Ангел не е многословен, но пък явно е неуморен, ви припомняме още един негов проект – DDed Star. Миналата година изпя песента „Вирус“. Колко тематично… При представянето ѝ Ангел обяви, че „Вирус“ е нов прочит на любими неща.“ Какво препрочете той по време на вируса сега?

„Най-вероятно щяхме да имаме концерти, може би нещата щяха да ни се случат една идея по-бързо, щяхме да бъдем по-мотивирани. Всеки оцелява…“, признава Каспарянов, на когото сцената му липсва повече като меломан, отколкото като изпълнител. Просто работата в студиото го движи повече като музикант. Вярва, че хората, които обичат музика и я правят, биха разбрали вътрешната му мотивация да композира, въпреки че самият той не може да обясни какво го движи напред.





В добра компания

Сега Ангел е концентриран изцяло върху Me and My Devil. Надява се в проекта да има различно звучене и много емоции. Определя го като нещо, което и преди е искал, пропуснал е шанса, но сега го получава наготово.

Освен с добри музиканти, Ангел работи и с добри артисти, които се грижат за визията на групата. Такава е София Добрева. Тя стои зад визията и на Hayes & Y. „Видях в нея изключителен талант като дизайнер и въобще като артист. Доста смело се хвърли и във видеопродукция“, разказва Ангел Каспарянов.

Какво още трябва да знаете за Me and My Devil? Чуйте в звуковия файл.