Към Тръмп: Без песни на "Стоунс" на митинги, в противен случай - на съд

Легендарната британска рок група „Ролинг стоунс“ предупреди американския президент Доналд Тръмп, че ще го съди, ако продължава да използва нейни песни на митинги в неговата кампания.

В изявление на адвокатите на групата се казва, че тя е влязла във връзка с BMI (Broadcast Music Incorporation), една от водещите организации, защитаващи правата на изпълнителите, за да поиска да се прекрати непозволеното използване на тяхната музика.

Кампанията на Тръмп използва песента You Can't Always Get What You Want на митинга миналата седмица в Тълса, щата Оклахома.

Същата песен бе използвана и в предизборната президентска кампания на Тръмп през 2016 година. Още тогава от „Ролинг стоунс“ написаха в социалната мрежа Туитър: „Ролинг Стоунс не одобрява Доналд Тръмп“.

Твърди се, че от BMI са предупредили Тръмп, че ако продължи използването на песни на групата ще трябва да се яви в съда.

По-рано този месец семейството на покойния вече музикант Том Пети, чиято песен I Won't Back Down бе използвана на митинга в Тълса, също обяви, че не е дадено позволение.

В изявлението на семейството се казва, че „Том Пети никога не би пожелал негова песен да се използва в кампания, всяваща омраза".