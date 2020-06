Програма на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 юли 2020 година

1 юли

Свирят Албрехт Майер (обой) и Себастиан Кнауер (пиано

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Соната за цигулка в ми минор, номерация по Кьохел 304. Аранжимент за обой – Албрехт Майер.

3.11 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Импромтю в ла бемол мажор, D 935. Изпълнява Себастиан Кнауер.

3.18 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Импромтю в ла бемол мажор Импромтю в ла бемол мажор d 899/4. Изпълнява Себастиан Кнауер.

3.25 часа – Луис Клемке. Фантазия върху теми от операта на Доницети „Линда ди Шамуни“. Аранжимент за обой и пиано – Албрехт Майер.

3.35 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Фантастични пиеси“, опус 73.

3.46 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Импромтю в сол бемол мажор D 899/3. Изпълнява на пиано Себастиан Кнауер.

3.52 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Импромтю в ми бемол мажор D 899/2. Изпълнява на пиано Себастиан Кнауер.

3.56 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за цигулка и пиано №5, опус 24 „Пролетна“.

4.18 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Монолог из „Недовършена сюита“ (1930).

4.22 часа – Жан-Филип Рамо (1683-1764), Сюита „Дардан“. Изпълнява Бароков оркестър „Tafelmusik“ с диригент Жан Ламон.



2 юли

Сонати за пиано от Лудвиг ван Бетовен (1770-1827). Свири пианистът Луи Лорти.

3.00 часа – Соната за пиано №1 във фа минор, опус 2 №1

3.18 часа – Соната за пиано №5 в до минор, опус 10 №1

3.37 часа – Соната за пиано №18 в ми бемол мажор, опус 31 №3 „Ловът“

3.59 часа – Соната за пиано №3 в до минор, опус 2 №3

4.26 часа – Соната за пиано №8 в до минор, опус 13 „Патетична“

4.46 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Симфония в ми бемол мажор, Wq 179. Изпълнява Берлинската Академия за Старинна музика.



3 юли

3.00 часа – Золтан Кодай (1882-1967), Интермецо за струнно трио. Изпълняват: Анна-Лиза Безродни (цигулка), Разван Поповичи (виола) и Юстус Грим (виолончело).

3.07 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Клавирен квинтет №1. Изпълняват: Диана Кетлер (пиано), Александър Ситковецки (цигулка), Анна-Лиза Безродни (цигулка), Разван Поповичи (виола) и Юстус Грим (виолончело).

3.33 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Клавирен квартет №1 в сол минор, опус 25. Изпълняват: Диана Кетлер (пиано), Ерик Шуман (цигулка), Разван Поповичи (виола), Юстус Грим (виолончело).

4.13 часа – Леош Яначек (1854-1928), „Pohadka“ (Приказка). Изпълняват: Джонатан Слаато (виолончело) и Мартин Квист Хансен (пиано).

4.24 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Симфония №5, опус 50. Изпълнява Симфоничният оркестър на Ставангер. Диригент Джон Сторгардс.



4 юли

Свири BBC Symphony Orchestra с диригент Андрю Дейвис

3.00 часа – Ралф Воан Уилямс (1872-1958), Фантазия върху тема на Томас Талис за двоен струнен оркестър.

3.17 часа – Хю Ууд (1932), Сцени из „Comus“ опус 6 за сопрано, тенор и оркестър. Солисти: Стейси Тапан (сопрано) и Антъни Грегори (тенор).

3.45 часа – Едуард Елгар (1857-1934), „The Music Makers“, опус 69. Солист – Сара Конъли (мецосопрано).

4.24 часа – Уилям Бърд (1543-1623), „The Earle of Oxford's March (MB.28 №93). Аранжимент – Елгар Ховарт. Изпълнява ансамбъл „Tallinn Brass“ с диригент Тармо Лейната.

4.27 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония №41 в до мажор, номерация по Кьохел 551 „Юпитер“. Изпълнява симфоничният оркестър на Словенското радио и телевизия. Диригент – Гюнтер Пихлер.



5 юли

Изпълнения на оркестър „Romanian Royal Camerata“.

3.00 часа – Густав Холст (1874-1934), Сюита „Сейнт Пол“ в до мажор, опус 29.

3.13 часа – Томазо Антонио Витали (1663-1745), Шакона в сол минор. Солист – Анна Тифу (цигулка).

3.25 часа – Пабло де Сарасате (1844-1908), Фантазия „Кармен“, опус 25. Солист – Анна Тифу (цигулка).

3.39 часа – Джордже Енеску (1881-1955), „The Fiddler“ из „Детски импресии“, опус 28. Изпълнява Анна Тифу (цигулка).

3.44 часа – Еужен Изаи (1858-1931), „Фуриите“ – Allegro furioso, из Соната за цигулка, опус 27 №2. Изпълнява Анна Тифу.

3.48 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Серенада в до мажор, опус 48.

4.17 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), Фрагменти из балета „Ромео и Жулиета“, опус 64. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Ротердам. Диригент – Валери Гергиев.



6 юли

Песни от Франц Шуберт (1797-1828). Изпълнения на Кристиане Карг (сопрано) и Геролд Хюбер (пиано).

3.00 часа – „Strophe“ из цикъла „Die Götter Griechenlands“, D. 677;

3.4 часа – „Ганимед“ (по стихове на Йохан Волфганг фон Гьоте), D. 544;

3.09 часа – „Memnon“, D. 541;

3.12 часа – „Ифигения“, D. 573;

3.16 часа – „Klage der Ceres“, D. 323;

3.32 часа – „Mignon, D. 321 по стихове на Йохан Волфганг фон Гьоте

3.37 часа – „Nur wer die Sehnsucht kennt“, по стихове на Йоханн Волфганг фон Гьоте, D. 877/4;

3.40 часа – „Heiß mich nicht reden“, D. 726 (по стихове на Йохан Волфганг фон Гьоте);

3.43 часа – „So lasst mich scheinen“, D. 727 (по стихове на Йохан Волфганг фон Гьоте);

3.48 часа – „La pastorella al prato“, D. 528;

3.49 часа – Четири Канцони, D. 688;

3.58 часа – „Vedi, quanto adoro“, D. 510;

4.03 часа – „Son fra l'onde in mezzo al mare“, D. 78;

4.06 часа – „Lied eines Schiffers an die Dioskuren“, D. 360.

4.09 часа – 5 немски песни със 7 триа и кода (D.90) Изпълнява ансамбъл „Солистите на Загреб“.

4.24 часа – „Вариации върху валса на Диабели D.718“ Изпълнява на пиано Андреас Щайер.

4.27 часа – Франц; Шуберт (1797-1828), Симфония №2 в си бемол мажор, D.125. Изпълнява Симфоничният оркестър на Ставангер.



7 юли

Изпълнения на ансамбъл „ORA Singers“ с диригент Сузи Дигби.

3.00 часа – Грегорио Алегри (1582-1652), Miserere mei, Deus (аранжимент Бен Бирам-Вигфилд).

Следват няколко песни от Уилям Бърд (1543-1623), в аранжимент на Сали Дънкли.

3.12 часа – Vigilate из цикъла Cantiones Sacrae (1589);

3.17 часа – Miserere mihi, Domine из цикъла Cantiones Sacrae (1589);

3.19 часа – Civitas sancti tui из цикъла Cantiones Sacrae (1589);

3.24 часа – Ecce quomodo moritur (аноним).

3.26 часа – Томас Талис (1505-1585), Miserere nostri, Domine (аранжимент Пол Маркезано).

3.29 часа – Волфрам Бахенберг (1962), Размисъл върху творбата на Талис „Miserere nostri, Domine“ (аранжимент Сали Дънкли).

Следват отново няколко песни от Уилям Бърд (1543-1623), аранжимент на Сали Дънкли.

3.34 часа – Laudibus in sanctis из Cantiones Sacrae (1589);

3.38 часа – „Miserere mei Deus из Cantiones Sacrae (1589);

3.41 часа – Plorans ploravit из Gradualia I (1605);

3.47 часа – Джеймс Макмилън (1959), Miserere.

4.00 часа – Родерик Уилямс (1965), Ave verum re-imagined (по Уилям Бърд).

4.05 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония №6 в ла мажор. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Осло. Диригент – Юка-Пека Сарасте.



8 юли

Изпълнения на хора на Шведското радио. Диригент – Гидре Слеките

3.00 часа – Юсте Янулите (1982), „Aquarelle“.

3.09 часа – Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), „Denn er hat seinen Engeln befohlen“.

3.12 часа – Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), „Trauergesang“, опус 116.

3.17 часа – Макс Регер (1873-1916), Фрагменти из 9.8 духовни песнопения, опус 138

3.23 часа – Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), „Richte mich, Gott“ (Псалм 43 из 3 псалма, опус 78).

3.28 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), „Fest- und Gedenksprüche“, опус 109.

3.39 часа – Брониус Кутавициус (1932), „Giedantis vezys“ (Пеещият Омар)

3.44 часа – Вакловас Аугустинас (1959), „Tykus tykus“

3.49 часа – Онуте Нарбутаите (1956), „Vasara“ (Лято)

3.52 часа – Ромуалдас Грацинис (1962), „Sutartine“

3.59 часа – Вакловас Аугустинас (1959), „Trepute martela“ (Буйната булка)

4.03 часа – Франц Бервалд (1796-1868), Септет в си бемол мажор (1828) Изпълняват: Никлас Андерсон (кларинет), Хенрик Бикст (фагот), Ханс Ларсон (валдхорна), Яница Густавсон (цигулка), Хакан Олсон (виола), Ян-Ерик Густавсон (виолончело) и Мария Йохасон (контрабас).

4.27 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Симфония №2, опус 16 „Четирите темперамента“). Изпълнява Филхармоничният оркестър на Берген. Диригент Ингар Бергби.



9 юли

Изпълнения на членове на Обществото за камерна музика към Линкълн Център. Солисти Александър Ситковецки (цигулка) и Ани Кавафлан (цигулка).

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Бранденбургски концерт №5 в ре мажор, BWV 1050.

3.22 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Бранденбургски концерт №4 в сол мажор, BWV 1049.

3.37 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Бранденбургски концерт №2 във фа мажор, BWV 1047.

3.49 часа – Рихард Щраус (1864-1949), „Веселите шеги на Тил Ойленшпигел“, аранжимент на Франц Хасенол.

Изпълнява камерен оркестър „Сейнт Пол“.

3.58 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Нонет върху теми от Клавирния квинтет в ми бемол мажор, номерация по Кьохел 452. Аранжимент – Жан Франсе. Изпълнява камерен оркестър „Сейнт Пол“.

4.24 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №2 в ре мажор, опус 36. Изпълнява Симфоничният оркестър на Словения. Диригент – Гюнтер Пихлер.



10 юли

Изпълнения на музикантите от вокален и инструментален ансамбъл „Schola Cantorum Basiliensis“. Диригент и изпълнител на клавесин – Йорг Андреас Ботичер

3.00 часа – Георг Филип Телеман (1681-1767), Голям мотет по псалм 71 „Deus, judicium tuum“, TWV 7:7.

3.22 часа – Георг Филип Телеман (1681-1767), Концерт в ла минор за два рекордера, TWV.52:a2. Солисти: Леа Соб и Ходзин Кон.

3.32 часа – Жан-Филип Рамо (1683-1764), Голям мотет „In convertendo“.

3.59 часа – Георг Филип Телеман (1681-1767), Фуга – „Benedictus Dominus“.

4.02 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сюита за виолончело №2 в ре минор, BWV 1008. Изпълнява Камерън Крозман (виолончело).

4.01 часа – Арнолд Шьонберг (1874-1951), „Просветлена нощ“, опус 4. Изпълнява Кралски „Концертгебау“ оркестър. Диригент – Пиер Булез.

4.53 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Ноктюрно в ре бемол мажор, опус 27 №2. Изпълнява на пиано Збигнев Раубо.



11 юли

Свири Националният камерен оркестър на Република Молдова. Диригент – Андрей Юркевич.

3.00 часа – Астор Пиацола (1921-1992), Четирите годишни времена в Буенос Айрес, аранжимент – Леонид Десятников. Солист – Илиан Гарнет (цигулка).

3.28 часа – Мартин Палмери (1965), Меса за Буенос Айрес. Солисти: Лилия Истрати (мецосопрано), Димитру Дубангиу (акордеон), Йон Барановски (пиано), Вайорика Чептени (цигулка), Вячеслав Богеан (виола) и Игор Стахи (виолончело).

4.06 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Соната за пиано №21 в си бемол мажор, D 960. Изпълнява на пиано Рудолф Бухбиндер.

4.45 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Соната в до мажор RV 779 за обой, цигулка и басо континуо. Изпълнява ансамбъл „Камерата Кьолн“.



12 юли

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Шведското радио. Диригент – Тобиас Рингборг.

3.00 часа – Вилхелм Стенхамар (1871-1927), Два сантиментални романса, опус 28. Солист – Тобиас Рингборг (цигулка).

3.16 часа – Моли Киин (1979), „Seneca Rocks“ (Скалите на Сенека). Солисти: Ерика Нюлунд (виола) и Фредрик Екдал (фагот).

3.34 часа – Франц Бервалд (1796-1868), Симфония №3 в до мажор („Единствена“).

4.04 часа – Модест Мусоргски (1839-1881), „Картини от една изложба“. Изпълнява на пиано Тео Георгиу.

4.35 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Квинтет в ми бемол мажор за пиано, обой, кларинет, валдхорна и фагот, номерация по Кьохел 452. Изпълняват: Антон Куерти (пиано), Джеймс Масон (обой), Джеймс Кемпбъл (кларинет), Джеймс Самървил (валдхорна) и Джеймс Маккай (фагот).



13 юли

Свири Виенската филхармония с диригент Бернард Хайтинк.

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Концерт за пиано и оркестър №4 в сол мажор, опус 58. Солист – Емануел Акс.

3.37 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Импромтю в ла бемол мажор, D.935 №2. Изпълнява на пиано Емануел Акс.

3.42 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония №7 в ми мажор.

4.49 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), 7 вариации върху песента „Bei Mannern welche Liebe fuhlen“, WoO 46. Изпълняват: Диана Озолина (виолончело) и Лелде Паула (пиано).



14 юли

Свири ансамбъл „Hofkapelle Munchen“. Диригент Рюдигер Лотер

3.00 часа – Леополд Моцарт (1719-1787), Симфония в сол мажор „Нова Ламбахска“.

3.18 часа – Леополд Моцарт (1719-1787), „Миса Солемнис“ в до мажор- Изпълняват: Катя Щюбер (сопрано), Дороти Рабш (контраалт), Робърт Букланд (тенор), Йоахим Хохбауер (бас), Хор „Regensburger Domspatzen“ и ансамбъл „Hofkapelle Munchen“. Диригент Рюдигер Лотер.

4.11 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Симфонична поема „Дон Жуан“, опус 20. Изпълнява Шотландски симфоничен оркестър на Би Би Си. Диригент – Доналд Ръникълс.

4.29 часа – Дьорд Куртаг (1926), Фрагмент из „Elö-Játékok“ (Предварителни игри). Изпълнява на пиано Лайф Ове Андснес.

4.40 часа – Астор Пиацола (1921-1992), „Milonga del Angel“, аранжимент за струнен квартет. Изпълнява квартет „Артемис“.

4.47 часа – Георг Филип Телеман (1681-1767), Концерт в ре мажор за флейта, 2 цигулки, виола и басо континуо. Изпълнява ансамбъл „Музика Антика Кьолн“.



15 юли

Свири Филхармоничният оркестър на Берген с диригент Едуард Гарднър.

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Трагична увертюра, опус 81.

3.14 часа – Клара Шуман (1819-1896), Концерт за пиано и оркестър в ла минор, опус 7. Солист – Кристиан Иле Хадланд.

3.35 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония №2 в ре мажор, опус 73.

4.12 часа – Клара Шуман (1819-1896), Вариации за пиано във фа диез минор, опус 20 върху тема на Роберт Шуман. Солист – Анджела Ченг.

4.22 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №7, опус 92 в ла мажор. Изпълнява Симфоничният оркестър на Венецуела. Диригент – Едуардо Чибас.