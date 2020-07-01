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Започва поклонническият поход по пътя на мощите на Свети Йоан Рилски

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Днес от Велико Търново тръгва поклонническият поход по пътя на мощите на Свети Йоан Рилски. По време на него ще бъдат изминати близо 600 километра до Рилския манастир, за да бъдат отбелязани 551-а години от пренасянето на мощите на закрилника на българския народ.

Поклонниците тръгват днес по обяд след света литургия в Катедралния храм на Велико Търново „Рождество Богородично” и след един месец ще стигнат до Рилския манастир, изминавайки пътя, по който са били пренесени мощите на Св. Йоан Рилски.

Основните места, през които ще премине походът, са Никопол, Плевен, Луковит, Враца, София, Дупница, Рила, метох Орлица, Рилски манастир, поясни организаторът на поклонническия поход Паскал Пиперков:„Да измолим заедно благословение от св. Йоан Рилски, да измолим отново и отново неговата закрила за българския народ“.

Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки, увериха организаторите.
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