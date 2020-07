Фестивални и концертни разходки по джаз сцените

"Слънчев джаз+" започва летните си фестивални и концертни разходки с част от новия албум на първия ни "кръстник", Чик Кърия. Записите са от концертите му в Париж и Берлин през 2018-а, първото парче е класиката на Жобим "Desafinado".



Продължението е с дъх на България - вокална група "Спектрум" с една от тонмайсторките на "Джаз+", Весела Морова в прекрасна акапела на "Високо" на ФСБ.

След тях Георги Корназов открива с тромбонно соло "Autumn leaves" от новия албум на Лоран Боно с Марк Копланд и Рамон Лопес.



Средата на предаването е посветена на джаз и фламенко-джаз версии на поп-хитове като "It Must To Be Love", станало "No se si es amor" с Томасито, познатата от Ензо Ензо "Juste quelqu'un de bien" с Харли Тък, Масимо Фарао трио свирят "Solo tu Massimo", а Паоло Фрезу с Даниеле ди Буонавентура правят "Un vestido y un amor" на Фито Паес.



Бразилската вълна идва с посвещението за годишнината на Жилберто Жил, в което се включва и Стиви Уондър - "Andar com fe", след което Хамилтон де Оланда и Жоао Боско събират в едно "Concierto de Aranjuez" с "Corsario".



Финалът е на френска вълна - първо с вибрафонната закачка с "Марсилезата" на Никола Репак и до полунощ, част от концерта в тазгодишното специално издание без публика на един от най-хубавите френски фестивали - "Jazz a Vienne" с пианиста Ерик Ленини и гостите му Хю Колтман и Тома Дютрон, който представя част от новия си албум "Френчи" - повече за него в "Бинар".



Нощта е млада!

Предаването започва в 23:00.