Васил Петров със „Symphony Way”

Начало на турне, трескав репетиционен процес. Това е ежедневието на музиканта Васил Петров, който е главен герой в "Нашият ден". Той е пред старта на симфонично турне с Врачанската филхармония, озаглавено „Symphony Way”. Пъстрата симфонична програма представя класически песни от различни жанрове и откъси от мюзикъли и световни хитове. Концерти ще има в градовете: Самоков, Пловдив, Бургас, Петрич, Варна, Балчик.

"Аз много пъти съм концертирал – и в България, и по света – със симфонични оркестри. Тук разликата е, че предлагаме интересен репертоар. Някои песни за първи път представям пред публика" – разказва певецът.

В „Symphony Way” вечните класики са пресъздадени с мащабния симфоничен звук на Врачанска филхармония и с изящната фраза и кадифения глас на Васил Петров, който интерпретира музиката на Гершуин, хитовете на Франк Синатра и Бийтълс, Стинг, Чарли Чаплин, Антонио Карлос Жобим, Кол Портър и други автори. В програмата на „Symphony Way” присъстват боса нова темите The Girl from Ipanema, How insensitive, поп класиките Killing me softly, Can`t take my eyes of off you, Smile, Feelings, Something, Michelle и небезизвестните My Way, Summertime, The Shadow of your smile, Over and Over, Ol`man river, Ave Maria, Love story (Where Do I begin), Feelings, Caravan, Strangers in the night, New York, N.Y. и някои класически теми.

"Мисля, че публиката е жадна за подобни изяви, защото в най-активния сезон всичко беше блокирано от пандемията – целият свят, шоу бизнесът, всички концерти... Това ми даде основание и начален тласък на тази идея, която, дай Боже, сега да се осъществи нормално, без спънки." – пожела си Васил Петров.

Музикантът е използвал изолацията, за да се занимава с композиция, подбор на репертоара, рисувал е. "Все пак тази пандемия, ако не е дадена, то е допусната от Бога, и е добре човек малко да се смири, да се затвори – някакъв тип изпитание." Той приема с резерв изявите от хола във виртуалното пространство и му звучи малко наивно.

На сцената заедно с Васил Петров ще бъдат и джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). Специален гост на концерта е виртуозната цигуларка Зорница Иларионова.



Междувременно Васил Петров ще прескочи и до Джаз фестивала в Банско, където ще има концерт с Ангел Заберски трио.

Всичко е възможно, убеден е музикантът и цитира Евангелието на Лука: "Открийте истината и тя ще ви направи свободни". Той пожела на хората да бъдат окрилени в своята вяра и да не се плашат прекалено от каквото и да било, защото Господ не дава изпитания, които да не можем да издържим.

Концертите ще се проведат на 20 юли в Самоков (предпремиера, пред Историческия музей), 21 юли в Пловдив (премиера, Летен театър Бунарджика), 23 юли в Бургас (Летен театър), 27 юли в Петрич (стадион „Цар Самуил“), 7 август във Варна (зала 1, Фестивален и конгресен център – Варна), 8 август в Балчик (открита сцена, Двореца).

Всички концерти ще се проведат при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерство на здравеопазването.